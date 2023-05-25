В состав краевого молодежного парламента войдет участник СВО

Новым членом молодежного парламента Пермского края станет студент Пермского медуниверситета, участник спецоперации РФ на Украине Даниил Степанов. Как сообщает телеграм-канал совещательного органа, такое решение было принято сегодня на пленарном заседании краевого заксобрания. Кандидатура господина Степанова была направлена по инициативе зампредседателя заксобрания, Героя России Сергея Яшкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: молодежный резев Пермского края Фото: молодежный резев Пермского края

Даниил Степанов проходил военную службу в 45-й отдельной гвардейской бригаде ВДВ. После начала СВО отправился в числе военнослужащих на Донбасс, за выполнение боевых задач был награжден орденом Мужества. В настоящее время господин Степанов учится на третьем курсе лечебного факультета Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера, одновременно работая в пермской ГКБ №4.