В состав краевого молодежного парламента войдет участник СВО

Новым членом молодежного парламента Пермского края станет студент Пермского медуниверситета, участник спецоперации РФ на Украине Даниил Степанов. Как сообщает телеграм-канал совещательного органа, такое решение было принято сегодня на пленарном заседании краевого заксобрания. Кандидатура господина Степанова была направлена по инициативе зампредседателя заксобрания, Героя России Сергея Яшкина.
Фото: молодежный резев Пермского края
Даниил Степанов проходил военную службу в 45-й отдельной гвардейской бригаде ВДВ. После начала СВО отправился в числе военнослужащих на Донбасс, за выполнение боевых задач был награжден орденом Мужества. В настоящее время господин Степанов учится на третьем курсе лечебного факультета Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера, одновременно работая в пермской ГКБ №4.