Цены на газ в Европе впервые за два года опустились ниже $300 за 1 тыс. куб. м

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $300 за 1 тыс. куб. м, следует из данных ICE. Это произошло впервые с 20 мая 2021 года.

Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на 10:25 мск снизилась до $297,06 за 1 тыс. куб. м, или €26,8 за МВт•ч. С начала торгов цены снизились на 3,3%.

Цены на газ в Европе снизились до уровня июня 2021 года на фоне избытка предложения и прогнозов жаркого лета. Они сокращались из-за большого предложения СПГ, высоких запасов и падения спроса на газ на континенте. Дополнительными факторами, подтолкнувшими цены к снижению, могли стать первые совместные тендеры по закупке газа странами ЕС, а также увеличение доли ветрогенерации в выработке электроэнергии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европа забыла про российский газ».