Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Цены на газ в Европе впервые за два года опустились ниже $300 за 1 тыс. куб. м

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $300 за 1 тыс. куб. м, следует из данных ICE. Это произошло впервые с 20 мая 2021 года.

Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на 10:25 мск снизилась до $297,06 за 1 тыс. куб. м, или €26,8 за МВт•ч. С начала торгов цены снизились на 3,3%.

Цены на газ в Европе снизились до уровня июня 2021 года на фоне избытка предложения и прогнозов жаркого лета. Они сокращались из-за большого предложения СПГ, высоких запасов и падения спроса на газ на континенте. Дополнительными факторами, подтолкнувшими цены к снижению, могли стать первые совместные тендеры по закупке газа странами ЕС, а также увеличение доли ветрогенерации в выработке электроэнергии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европа забыла про российский газ».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...