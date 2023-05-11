ФНС: идея возложить на онлайн-платформы оплату налогов за самозанятых требует доработки

Федеральная налоговая служба России считает, что идея о передаче обязанностей по уплате налогов за самозанятых цифровым площадкам занятости нуждается в доработке. Ранее сегодня, 11 мая, газета «Ведомости» со ссылкой на двух источников сообщила, что соответствующую инициативу обсуждает рабочая группа в Госдуме.

«Вопрос возложения на цифровые платформы роли налоговых агентов самозанятых в обязательном порядке, по мнению ФНС России, требует дополнительной проработки»,— сказала «РИА Новости» пресс-служба ФНС.

В ФНС сообщили агентству, что сейчас проект реализован в части уплаты налога на профессиональный доход (НПД). Налогоплательщик вправе возложить обязанности по уплате НПД на одного из партнеров инициативы — маркетплейс, кредитную организацию или оператора электронных площадок. Платформы могут сами определять порядок удержания средств на уплату НПД, уточнили в ФНС.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что специальная рабочая группа по труду и соцполитике при Госдуме обсуждает возможность передачи обязанностей по уплате налогов за самозанятых цифровым площадкам занятости. Речь идет о площадках, которые являются посредниками между исполнителем заказа и клиентом, таких как агрегаторы «Яндекса» или «Сбера». По информации источников издания, с инициативой передать функцию налогового агента площадкам выступил представитель Минтруда. ФНС поддержала предложение.

С 1 января 2019 года к категории самозанятых относятся люди, которые пользуются специальным налоговым режимом «налог на профессиональный доход» (по ставке от 4% до 6%). По данным ФНС на конец 2022 года, в России самозанятыми стали 6,5 млн человек. Основные виды деятельности — это такси, строительные и маркетинговые услуги, консультирование, сдача в аренду квартир.

Подробнее о том, что такое самозанятость,— в материале «Ъ».

Эрдни Кагалтынов