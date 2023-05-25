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Коммерсантъ FM
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Владелец «Охотного ряда» переведет свыше 1 млн кв. м недвижимости в ЗПИФ

Предприниматель Александр Занадворов переведет свыше 1 млн кв. м недвижимости, включая ТЦ «Охотный ряд», в закрытый паевой фонд (ЗПИФ) «Седьмой континент», сообщает РБК со ссылкой на гендиректора ООО «Манежная площадь» (управляющая компания) Сергея Чамкина и данные ФАС. Единственным пайщиком ЗПИФ является сам господин Занадворов.

Торговый комплекс "Охотный ряд"

Торговый комплекс "Охотный ряд"

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Торговый комплекс "Охотный ряд"

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Паевой фонд является оптимальной формой владения и управления недвижимостью: компании, управляющие паевыми фондами, и спецдепозитарии, ответственные за хранение активов фонда, находятся под надзором ЦБ через лицензирование, что дает пайщикам дополнительные гарантии, а также ряд других преимуществ»,— указал господин Чамкин.

Ходатайство на приобретение 90,1093% ООО «Манежная площадь» компанией «Фондовый континент» (управляет ЗПИФ) ФАС одобрила в мае 2023 года. Господин Чамкин сообщил, что «Седьмой континент» был создан в 2022 году непосредственно в связи с реорганизацией Александром Занадворовым структуры владения своими активами. Туда будет передана вся недвижимость «Манежной площади» и группы «Мкапитал» (включает свыше 100 объектов недвижимости: ТЦ, бизнес-центры и объекты street retail), сказал господин Чамкин. По его словам, господин Занадворов передает активы в ЗПИФ, поскольку не ведет самостоятельной операционной деятельности на собственных площадях с 2017 года.

Как ранее писал «Ъ», на рынке ждут активного роста персональных фондов с 2022 года. Упаковка активов в ЗПИФ позволяет не только минимизировать налоговую нагрузку, но и сохранить в тайне собственников, снизив санкционные риски.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Фонды под замком».

Григорий Лейба

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