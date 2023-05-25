Жилье в новых домах на вторичном рынке в Ижевске дороже новостроек

В столице Удмуртии средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в мае достигла 77,3 тыс. руб., увеличившись за год на 4,6%. При этом за месяц цена сократилась на 0,4%, сообщает пресс-служба Циан.Аналитика. Однако ценник за квадратный метр в новых домах, построенных в период до 2015 года, на вторичном рынке достигает 95,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Квадратный метр жилья на первичном рынке в мае достиг стоимости в 91 тыс. руб., что на 18% больше ценника на вторичном рынке. Однако стоимость нового жилья на вторичном рынке оказалась выше на 5%