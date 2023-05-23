Глава разведки Украины: у ВСУ есть необходимый для контрнаступления минимум вооружений

Контрнаступление Украины начнется в ближайшее время, заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. По его словам, военные уже получили необходимый для начала контрнаступления минимум вооружений.
«У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу только сказать, что (контрнаступление.— "Ъ") начнется в ближайшее время»,— сказал господин Буданов в интервью японской телерадиокомпании NHK, не приведя подробностей (перевод по ТАСС).
Он уточнил, что украинским военным все еще нужен большой запас вооружений и боеприпасов для успешного продолжения операций. «Нужно больше оружия. Нужны истребители. Надеюсь, что у международного сообщества все готово для помощи Украине»,— добавил Кирилл Буданов.
На прошлой неделе в администрации США заявили, что Вашингтон в ближайшие месяцы будет вести переговоры с союзниками о поставках Киеву истребителей F-16. При этом, по данным Politico, власти США также начали готовиться к тому, что конфликт между Россией и Украиной продлится много лет или даже десятилетий.
О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».