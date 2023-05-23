Глава разведки Украины: у ВСУ есть необходимый для контрнаступления минимум вооружений

Контрнаступление Украины начнется в ближайшее время, заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. По его словам, военные уже получили необходимый для начала контрнаступления минимум вооружений.

Фото: ГУР Минобороны Украины

«У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу только сказать, что (контрнаступление.— "Ъ") начнется в ближайшее время»,— сказал господин Буданов в интервью японской телерадиокомпании NHK, не приведя подробностей (перевод по ТАСС).

Он уточнил, что украинским военным все еще нужен большой запас вооружений и боеприпасов для успешного продолжения операций. «Нужно больше оружия. Нужны истребители. Надеюсь, что у международного сообщества все готово для помощи Украине»,— добавил Кирилл Буданов.

На прошлой неделе в администрации США заявили, что Вашингтон в ближайшие месяцы будет вести переговоры с союзниками о поставках Киеву истребителей F-16. При этом, по данным Politico, власти США также начали готовиться к тому, что конфликт между Россией и Украиной продлится много лет или даже десятилетий.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер