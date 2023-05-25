Просто лучшая

Этой ночью в Швейцарии на 84-м году жизни скончалась легендарная американская певица Тина Тернер.

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Фото: Rose Prouser/File Photo, Reuters Тина Тернер

Фото: Rose Prouser/File Photo, Reuters

Тина Тернер была первой черной суперзвездой блюза и рока. Однако прежде, чем получить от журналистов титул «королевы рок-н-ролла», ей нужно было пройти долгий и трудный путь.

Ее звали Анна Мэй Буллок и родилась она в 1939 году в городе Браунсвилль, штат Теннесси. Ее корни — сама соль черной Америки. Дед и бабка служили в баптистской церкви, так что ранние музыкальные навыки она приобрела в церковном хоре. При этом физического труда в ее жизни тоже было в избытке, ей даже приходилось чесать хлопок, что полностью соответствовало традиционному образу блюзмена. Но не «блюз-вумен».

В 16 лет Анна Мэй Буллок переехала к матери в Сент-Луис. К этому времени ее родители давно расстались и жили отдельно от детей. После смерти бабушки Анны ее матери пришлось взять на себя ответственность за дочерей. Однако Анне уже было гораздо интереснее в ночных клубах, чем дома. В одном из них она познакомилась с музыкантом Айком Тернером, лидером группы Kings Of Rhythm. В 18 лет она уже была ведущей и центральной вокалисткой его шоу, а через пять лет, с 1962 года — женой.

В первые 20 лет карьеры Тина Тернер полностью зависела от мужа — физически, материально и творчески. Айк Тернер был чудовищем. Он избивал ее растяжками для ботинок и вешалками для одежды, а потом насиловал в спальне, которая с тех пор снилась ей в страшных снах. Безумие Тернера было во многом основано на неутоленном тщеславии. Айк Тернер был автором песни «Rocket 88», которая считается одной из первых, написанных в жанре «рок-н-ролл». В число «отцов рок-н-ролла» Айка Тернера не включали по чисто формальной причине: на обложке сингла значилось имя саксофониста его группы Джеки Бренстона, который записал вокал.

Обида годами съедала Тернера изнутри. А тут вдруг выяснилось, что молодая жена перетянула на себя все внимание аудитории. Считается, что девушки из The Ikettes, вокальной секции аккомпанирующего состава Айка Тернера, создали каноны сценического шоу той поры, и даже сам Мик Джаггер многое в своем сценическом стиле «срисовал» у них. Тернер настоял на том, чтобы на всех пластинках и афишах значилось «Айк и Тина Тернер». Предупредить Анну Мэй о смене имени он не счел нужным — просто поставил перед фактом. Айк Тернер был настолько жесток и непредсказуем, что однажды певица даже попыталась свести счеты с жизнью, выпив лошадиную дозу валиума. Когда она сбежала от Тернера, единственным, что она забрала с собой, было имя «Тина».

В период их сотрудничества родились самые невероятные ритм-энд-блюзовые и рок-н-ролльные хиты десятилетия. А лучше всего у Тины и Айка получалось перерабатывать шлягеры ведущих рок-групп — The Beatles, The Rolling Stones и Creedence Clearwater Revival. Тогда же, в 1960-е, они стали получать первые номинации на Grammy. Первый триумф был в 1972-м, когда Айк и Тина наконец-то получили награду, которой удостоилась их версия песни Creedence Clearwater Revival «Proud Mary». А последним совместным хитом Айка и Тины была песня «Nutbush City Limits», которая затем стала одной из ее визитных карточек и многократно перерабатывалась и ремикшировалась.

Несмотря на все свое безумие, выражавшееся в злоупотреблении наркотиками и буквально в диагнозе «биполярное расстройство», Айк Тернер успел запустить сольную карьеру Тины Тернер и даже ее карьеру в кино. С его подачи она получила роль в экранизации рок-оперы The Who «Tommy». После этого вышел альбом, названный в честь экранного персонажа певицы — «Acid Queen». В нем среди прочего была раскованная и изобретательная кавер-версия песни Led Zeppelin «Whole Lotta Love», которая в очередной раз показала, насколько глубоко чувствует Тина Тернер саму суть современной музыки.

В середине 1970-х у Айка Тернера все еще были большие планы относительно дуэта. Однако после его очередного срыва, сопровождавшегося рукоприкладством, Тина Тернер просто съехала от него в отель через дорогу. Дело было в Далласе, у нее в кошельке было 36 центов и кредитная карточка с бензоколонки. Айку Тернеру пришлось отменить их совместный тур, и Тина Тернер еще долго отправляла ему деньги на выплату долгов и налогов.

Два сольных альбома, выпущенные Тиной Тернер, не стали прорывом. И тем не менее, молодой продюсер Роджер Дэвис поверил в нее, когда увидел на концерте в Лас-Вегасе. Было видно невооруженным глазом: она хотела стать в черной музыке и одновременно в женской музыке тем же, чем Мик Джаггер стал в мужской и в белой музыке — стадионным рок-артистом №1. Роджеру и Тине требовался контракт с мейджор-лейблом. Но мало кто понимал, что она представляет собой без Айка Тернера. И тогда Роджеру Дэвису пришла в голову мысль об интервью журналу People, в котором Тина Тернер рассказала бы о тех унижениях, которые она терпела в браке с Айком. Поворот в карьере Тины Тернер произошел не из-за песни или альбома, а после интервью с рассказом о семейном насилии.

Самостоятельная карьера Тины Тернер могла не сложиться, если бы она не саморазоблачилась перед читателями People. Все сомкнулось в одной точке: уникальный голос, невероятный сценический талант, мощный репертуар, PR и менеджмент.

После интервью People Роджеру Дэвису позвонил Джон Картер из компании Capitol и предложил контракт. Первым альбомом Тины Тернер на Capitol был «Private Dancer» с песнями The Beatles, Эла Грина, Марка Нопфлера, Дэвида Боуи и дуэта «Чинн и Чепмен». Это была мгновенная классика, альбом вошел в Top-5 по всему миру, а Тернер закрепила успех, снявшись в «Безумном Максе 3».

Вершиной сольной карьеры Тины Тернер стал альбом «Foreign Affair» (1989), который сразу после выхода возглавил британский чарт — Тину без Айка в Англии всегда любили больше, чем дома. Этот альбом легально вышел на советской фирме «Мелодия». Среди прочего наши соотечественники услышали в исполнении Тины Тернер песню «The Best», которую раньше без особого успеха исполняла Бонни Тайлер. «The Best» в версии Тины Тернер — абсолютная вершина, где стерты границы между рок- и поп-музыкой, черным и белым, мужским и женским. На эту вершину Тина Тернер поднялась в возрасте 50 лет, рука об руку с молодым возлюбленным Эрвином Бахом.

В 1990-е Тина Тернер вернулась в чарты Старого Света с песней из бондианы «Golden Eye» и альбомом «Wildest Dreams», над которым работали Стинг, Pet Shop Boys, U2, Тревор Хорн и даже Антонио Бандерас. В рамках турне в его поддержку она заехала и в Россию. Это была отшлифованная до блеска работа — и последняя, на которую обратила внимания по-настоящему широкая публика. Со временем шоу-индустрия стала тяготить Тину Тернер. Она сотни раз рассказала историю своих отношений с Айком Тернером, в том числе на киноэкране и в мемуарах. В новом веке новую музыку она практически не выпускала, но продолжала гастролировать, устанавливая рекорды по продажам билетов.

В 2007 году умер Айк Тернер. Пресс-служба Тины Тернер выпустила следующее заявление: «Тина знает, что Айк ушёл из жизни сегодня. Она не имела никаких контактов с ним на протяжении 35 лет. Никаких дальнейших комментариев сделано не будет».

В конце 2000-х Тина Тернер отправилась в большое прощальное турне, а потом вместе с Эрвином Бахом поселилась в Швейцарии, чье гражданство приняла в 2013-м. В последние 10 лет ее тяготили любые контакты, кроме семейных. У нее обнаружили рак кишечника, потом начались проблемы с почками, Тернер задумалась об эвтаназии, но Эрвин Бах отдал ей свою почку. В 2018 году Тина Тернер съездила в Нью-Йорк на премьеру мюзикла «Тина», но на самом деле это было прощание с Америкой.

Тина Тернер не просто записывала хиты и давала концерты. Она реализовала свою мечту — гастролировала по стадионам наравне с The Rolling Stones и Майклом Джексоном. Она была первой черной женщиной, добившейся таких успехов, и первой женщиной в принципе — до тех пор, пока на эту ступеньку не запрыгнула Мадонна. Она была одинаково великолепна в роке и в поп-музыке, в вокале и в сценическом движении, в танцевальной музыке и драматичных балладах. Фигур такой величины и значимости в массовой культуре осталось мало, а скоро не останется совсем.

Игорь Гаврилов