26 ноября 1939 года родилась певица и обладательница восьми премий Grammy Тина Тернер. За свою карьеру она выпустила более десяти студийных и концертных альбомов, а также огромное количество хитов: Private Dancer, Better Be Good to Me, Let’s Stay Together, GoldenEye и многие другие. «Королева рок-н-ролла» — в фотогалерее “Ъ”.