Politico: в Киеве не знают, откуда диверсанты взяли американскую технику для атаки на Белгородскую область

Представитель военной разведки Украины Андрей Черняк сообщил, что военная помощь от США и других стран Запада строго ограничена для использования украинской армией. По его словам, он не знает, откуда группы диверсантов получили американскую технику для атаки на Белгородскую область.

«Каждая пуля отслеживается не только нами, но и нашими западными союзниками»,— сказал Андрей Черняк изданию Politico. Он добавил, что не знает, откуда у диверсантов оказалась американская военная техника. Господин Черняк дополнил, что военная разведка Украины поддерживает контакты с группами, которые взяли на себя ответственность за атаку.

Как пишет Politico со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, Белый дом расследует сообщения о возможном использовании американской техники для атаки на Белгородскую область.

22 мая в Грайворонский городской округ Белгородской области проникли диверсанты со стороны Украины. Ранены 13 человек. Погиб мирный житель села Козинка, а пожилая женщина умерла при эвакуации. Жителей девяти населенных пунктов эвакуировали. 23 мая Минобороны сообщило об убийстве 70 диверсантов и «вытеснении» остальных на Украину.

Ответственность за атаку взяли на себя «Легион "Свобода России"» (признан террористическим и запрещен) и «Русский добровольческий корпус», которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявлял, что в операции участвовали «российские добровольцы», только россияне, чтобы создать «полосу безопасности для защиты гражданских украинцев». На кадрах боев были замечены американские бронемашины и вооружения, в том числе армейские грузовики Humvee и бронетранспортерв MaxxPro.

Об отношении США к атаке — в материале «Ъ» «Хаммерское поведение».

Олеся Павленко