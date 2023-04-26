Завод замедленного действия

Об опасности реализации концессионного проекта строительства мусоросортировочного комплекса в Аткарском районе, который уже одобрило руководство Саратовской области, в обращении к федеральным и регио­нальным властям написали жители этого района. Авторы письма утверждают, что в этой местности находится много родников и появление промышленного объекта сделает воду в ближайших селах непригодной для питья. Проект ГК «Ситиматик» стоимостью 2 млрд руб., рассчитанный на 200 тыс. т/год, в июне 2022 года одобрил губернатор области Роман Бусаргин, по его мнению, он решит многие проблемы мусоропереработки в регионе. Концессионное соглашение на пользование земельным участком пока не заключено, сообщили в правительстве области. Эксперты уверяют, что с точки зрения гидрогеологии, регион выбрал худшее место для масштабной переработки мусора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пески в Аткарской низменности создают зону очищения грунтовых вод

Фото: Никита Маркелов Пески в Аткарской низменности создают зону очищения грунтовых вод

Фото: Никита Маркелов

Строительство мусоросортировочного комплекса в Аткарском районе Саратовской области идет в разрез с целями национального проекта «Экология». Об этом в письме, адресованном федеральным и региональным чиновникам, сообщили жители Саратовской области. Копия письма есть в распоряжении «Ъ». Подписанты призывают отменить строительство сортировочного комплекса на границах Аткарского и Татищевского районов области, чтобы «защитить конституционные права на экологическую безопасность и предотвратить экологическую катастрофу». Граждане указывают, что на выбранном для строительства участке расположено множество родников, а буквально в ста метрах течет река Сосновка, которая впадает в Идолгу, затем — в Медведицу, та — в Хопер; а в конечном счете — в Волгу. «По данным гидрогеологических исследований на данной территории распространен незащищенный палеогенный водоносный горизонт с пресной водой на миллионы кубов»,— уверяют авторы письма и добавляют, что строительство объекта скажется на качестве питьевой воды в ближайших 11 селах, где проживает порядка 4,5 тыс. человек. Подписанты отмечают, что одна из целей национального проекта «Экология» — «повышение качества питьевой воды… для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения». На данный момент за реализацию проекта отвечает министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов — он указан среди адресатов обращения. Другими адресатами стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин и профильный зампред регионального правительства Роман Ковальский. Под документом стоит четыре фамилии, однако в минувшем октябре аналогичное обращение подписали порядка 300 аткарян. Среди адресатов также фигурировали господин Володин и господин Козлов.

16 июня 2022 года пресс-службе губернатора региона сообщили, что ГК „Ситиматик“ построит в Аткарском районе мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 200 тыс. т/год. Соответствующее соглашение тогда подписали врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин и председатель совета директоров АО «Ситиматик» Сергей Котляренко. Потом господин Бусаргин обсуждал проект с руководителем ППК «РЭО» Денисом Буцаевым. «Глава региона поставил задачу перед профильным ведомством в короткие сроки проработать всю документацию, чтобы уже в мае 2023 года выйти на площадку и приступить к строительству завода в Аткарском районе»,— гласил пресс-релиз губернатора. В компании сообщили что общий объем инвестиций в проект составит 2 млрд руб., а «финансирование создания объекта планируется осуществить за счет льготного займа ППК РЭО». В релизе компании сообщалось, что объект появится до конца 2023 года. В конце ноября прошлого года Роман Бусаргин уже в должности губернатора встретился с гендиректором АО «Ситиматик» Алексеем Колдуновым.

30 января текущего года правительство Саратовской области утвердило «Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на территории Саратовской области на 2023 год». Единственное наименование в списке — земельный участок, предназначенный для комплекса обработки и утилизации ТКО мощностью 260 тыс. тонн/год. Из документа следует, что расположен он в 5,3 км северо-восточнее с. Сосновка; его кадастровый номер — 64:03:150202:311. Согласно данным публичной кадастровой карты, земля предназначена для размещения промышленных ­объектов.

Один из авторов обращения к руководству РФ, пасечник Владимир Певцов рассказал «Ъ», что озаботился проблемой, когда узнал о планах построить мусороперерабатывающий завод рядом с его хозяйством. «38 гектаров, которые отвели под это, находятся между полями. Мы понимаем важность решения мусорной проблемы, но методы надо менять. Изыскивать средства на правильный выбор территории. Не строить там, где водоносные слои»,— заявил Господин Певцов. Он добавил, что территория в Аткарском районе скорее пригодна для отдыха и туризма, тогда как перерабатывать мусор лучше на засушливом левом берегу Волги. Решение строить полигон на родниках собеседник «Ъ» назвал «бомбой замедленного ­действия».

Господин Певцов поделился с «Ъ» результатами переписки с чиновниками. Так, в октябре минувшего года в администрации района сообщили, что земля не входит в водоохранную зону водных объектов. В ходе переписки также выяснилось, что в районе нет «документов на пользование водными объектами с целью добычи воды». В руководстве района не смогли оперативно ответить на вопрос «Ъ», откуда осуществляется забор воды. В областном министерстве природных ресурсов также не смогли назвать ни сроков подготовки проектной документации, ни сроков проведения надлежащих экспертиз. Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, сообщил, что причина не в «желании сохранить тайну», а в отсутствии информации. В министерстве ответили «Ъ», что концессионное соглашение на пользование участком до сих пор не заключено.

Строительство комплекса в Аткарском районе может привести к исчезновению родников, считает гидрогеолог Виктор Годунов, в 80е он работал в научной экспедиции в Аткарском районе. «Там обильные пласты песка. За счет них очищается вода. Если там что-то сделать, они загубят всю питательную зону очищения воды — грунтовой воды, которая собирается в результате осадков. Проходит через пески, очищается. Если сверху будут загрязнять, она уже будет непригодна»,— пояснил он. В качестве примера господин Годунов вспомнил случай на Алтынной горе в черте Саратова, когда в ходе строительства был поврежден пласт поч­вы и родник иссяк. Подобное по словам собеседника «Ъ» не исключено и в Аткарском районе: «Строительство крупного промышленного предприятия может изменить структуру и родники просто ­исчезнут».

Никита Маркелов