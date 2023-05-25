Миллиарды тратят неохотно

За январь–апрель 2023 года бюджет Татарстана получил более 130 млрд руб. собственных доходов, еще почти 25 млрд руб. составили безвозмездные поступления от федерального центра. При этом республика потратила лишь 93 млрд руб., значительно сократив расходы на образование, здравоохранение и культуру. В итоге бюджет региона по итогам четырех месяцев оказался исполнен с профицитом в размере 62,6 млрд руб., хотя на текущий год он был сверстан дефицитным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным министерства финансов Татарстана, доходы республиканского бюджета в январе–апреле 2023 года составили 156 млрд руб. Это составляет 45,3% годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в казну увеличились на 23%.

Собственные налоговые и неналоговые доходы Татарстана за четыре месяца составили 131,3 млрд руб. (выросли в сравнении с таким же периодом 2022 года на 13,5%). Безвозмездные поступления, преимущественно из федерального бюджета, составили 24,8 млрд руб. Это в 2,2 раза больше, чем за четыре месяца прошлого года.

Основную часть собственных доходов составили поступления по налогам на прибыль и доходы. Их сумма достигла 84,7 млрд руб., или 45,8% годового плана. От налогов на имущество бюджет республики получил 21,4 млрд руб. (56,4% плана). Доходы от налогов на товары составили 12,5 млрд руб. (треть от плана), на совокупный доход — 7,1 млрд руб. (45,3% от запланированного).

Более 2,1 млрд руб. республика получила от использования государственного имущества: годовой план по нему оказался перевыполненным на 36,7%. За счет штрафов и санкций казна пополнилась на 1,54 млрд руб. (почти половина годового плана).

При этом расходы бюджета Татарстана оказались не такими большими за эти четыре месяца: всего 93,4 млрд руб. Это менее четверти всех запланированных на год расходов. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то траты казны сократились на 16,4%.

В том числе расходы на образование сократились более чем на 40% — до 19 млрд руб. Траты на здравоохранение за четыре месяца составили 7,8 млрд руб. (меньше на 32,5%), на культуру — 2,44 млрд руб. (меньше на 32,2%). В то же время увеличились расходы на социальную политику — до 19,1 млрд руб. (+6,4%), на национальную экономику — 27,3 млрд руб. (+23,8%).

По итогам четырех месяцев доходы Татарстана оказались почти в 1,7 раза больше расходов. Таким образом, бюджет республики за этот период исполнен с профицитом 62,6 млрд руб. По итогам января–апреля 2022 года профицит достигал 15 млрд руб.

Напомним, Татарстан в 2022 году почти две трети собранных налогов (812 млрд руб. из 1,26 трлн руб.) направил в федеральный бюджет. Налоговые поступления в консолидированный бюджет региона составили 450 млрд руб. — эта сумма оказалась на треть больше, чем годом ранее. Темпы пополнения казны особенно выросли к концу года: в декабре ожидаемые доходы увеличились с 300 млрд руб. до 450,8 млрд руб. Дефицит составил 16,1 млрд руб. На доходах особенно сказался рост поступлений по налогу на прибыль, в том числе от нефтяной отрасли.

На 2023 год доходы запланированы в сумме 343,9 млрд руб., расходы должны составить 376,7 млрд руб., дефицит бюджета — 27,1 млрд руб.

По итогам февраля 2023 года министерство финансов Татарстана сообщало о сокращении доходов. Но как тогда объяснял „Ъ“ глава комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, сокращение поступлений было связано прежде всего с переходом налогоплательщиков на единый налоговый счет (ЕНС). Уже в марте Минфин отчитался об исполнении бюджета с профицитом в 35,2 млрд руб.

По РФ в целом за четыре месяца 2023 года дефицит бюджета вырос до 3,424 трлн руб. — это больше годового плана для этого показателя в 2,925 трлн.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что «исполнение регионального бюджета не в полном обьеме может быть связано с рядом факторов — например, отклонение от темпов реализации каких-либо региональных программ и проектов». «Нельзя сказать, что такой профицит это всегда позитив, скорее это указывает на то, что некоторые сферы требуют большего контроля и корректировки. При этом следующий месяц может продемонстрировать уже иную динамику. Федеральный же бюджет более уязвим в силу ряда геополитических обстоятельств»,— объясняет он.

Кирилл Антонов