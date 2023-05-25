Протоколы пустят вдогонку

Российских силовиков предлагают наделить правом составлять протоколы на живущих за границей россиян по статьям, связанным с экстремизмом, злоупотреблением свободы слова и дискредитацией армии РФ. Соответствующую инициативу Госсовет Татарстана направил в Совет законодателей при Госдуме. Татарские депутаты подчеркивают, что именно за границей «общественные лидеры и активисты осуществляют деятельность против интересов РФ». Суды и так уже принимают решения об ответственности за «свежие посты в соцсетях в отношении граждан, много лет живущих вне РФ», указывают опрошенные юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госсовета Татарстана Фото: пресс-служба Госсовета Татарстана

Госсовет Татарстана считает необходимым внести изменения в ст. 1.8 КоАП (действие законодательства об административных правонарушениях в пространстве) и ст. 4.5 (давность привлечения к административной ответственности). В частности, речь идет о возможности привлекать к ответственности лиц, совершивших правонарушение за пределами РФ, по следующим статьям: ч. 9 и ч. 10 ст. 3.15 КоАП (распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу общественному порядку или помехи для инфраструктуры), ч. 3–5 ст. 20.1 (оскорбление главы государства, чиновников и государственных символов), ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды), ст. 20.3.2 (публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ), ст. 20.3.3 (дискредитация Вооруженных сил РФ), ст. 20.3.4 (призывы к введению ограничительных мер против РФ и ее граждан).

В настоящий момент в рамках КоАП за правонарушения, совершенные за границей, гражданина можно привлечь только по ст. 20.33 (участие в деятельности нежелательной в РФ организации). В кодексе отмечается, что наказание следует в случае, если действия лица направлены против интересов РФ, а также если его уже не наказали за это в иностранном государстве. Тех, кто находится за границей, при этом можно привлечь к уголовной ответственности.

В период проведения спецоперации РФ на Украине «участились случаи совершения гражданами России, пребывающими на территории иностранных государств, публичных действий, направленных против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности страны», поясняют авторы: «Имеются яркие примеры, свидетельствующие о том, что на территориях иностранных государств различными общественными лидерами и активистами осуществляется деятельность, направленная против интересов РФ». Однако сейчас нет «возможности производства по делам об административных правонарушениях в отношении таких лиц»,— жалуются в парламенте Татарстана.

Кроме того, депутаты предлагают продлить срок давности привлечения к административной ответственности по упомянутым статьям до двух лет. Сейчас этот срок по экстремистским статьям КоАП и о злоупотреблении свободы слова (ст. 3.15) составляет один год. По статьям о дискредитации армии и призывам ввести санкции против РФ — три месяца.

Совет законодателей принял к рассмотрению инициативу Татарстана, но заключение пока не вынес. В правовом управлении Совета федерации обратили внимание, что в материалах Госсовета нет обоснования необходимости увеличить срок давности. А в информационно-аналитическом управлении верхней палаты также указали, что нет анализа правоприменения статей КоАП. В правовом управлении Госдумы отметили, что за возбуждение ненависти, дискредитацию армии, призывы к санкциям за пределами РФ «в зависимости от способа, умысла и наступивших последствий такие граждане могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности». Юристы сослались на практику Мосгорсуда.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант считает, что такое «расширение и ужесточение ответственности» приведет к «избыточной репрессивности» в этой сфере «наряду с обвинительным уклоном, расширительным толкованием норм закона и крайне низкими стандартами доказывания». «Последствия реализации такого предложения тоже вполне очевидны: дальнейшее расширение сферы репрессий и круга подвергнутых им лиц. Причем в отношении людей, находящихся за границей, это будет зачастую делаться в их отсутствие — заочно»,— считает он.

Старший партнер проекта «Сетевые свободы» адвокат Станислав Селезнев говорит, что на практике мировые и районные суды «давно обошли законодательное ограничение давности привлечения к административной ответственности за публикации в интернете»: они массово привлекают за тексты даже десятилетней давности, объясняя это «якобы длящимся характером правонарушения», хотя для уголовных дел Верховный суд «прямо установил запрет на такой подход».

Он добавляет, что, несмотря на то, что ст. 4.5 КоАП позволяет привлекать к административной ответственности граждан за деяния, совершенные за пределами РФ только по одному, связанному с интернет-публикациями и репостами составу правонарушения (ст. 20.33), на практике суды «спокойно выносят постановления по всем материалам, которые касаются постов в интернете, если участковый, сотрудник ФСБ или прокурор такой протокол составил»: «Уже неоднократно фиксировались случаи штрафов за свежие посты в отношении граждан, много лет живущих вне РФ».

Кирилл Антонов, Александр Воронов