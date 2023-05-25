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Коммерсантъ FM
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Электроды накаляются от пошлин

Производители и потребители спорят об обнулении

Единственный в России производитель электродов для металлургии, компания «Эл 6», совладельцем которой является Виктор Вексельберг, предлагает продлить антидемпинговые пошлины на индийские графитированные электроды, используемые при плавке стали в дуговых печах. Срок действия пошлины, которая существует с 2012 года, истечет в сентябре. Металлурги выступают за обнуление пошлины: несмотря на то что «Эл 6» нарастила выпуск электродов, у потребителей есть претензии к их качеству.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Компания «Эл 6», в которой 42,3% принадлежит «Ренове актив» Виктора Вексельберга, просит продлить антидемпинговую пошлину на индийские графитированные электроды, которые используются в металлургии. Об этом говорится в уведомлении на сайте Евразийской экономической комиссии. Срок действия пошлины в размере 16,04% для компании HEG Limited и 32,83% для Graphite India Limited истекает 24 сентября 2023 года. Пошлины действуют с 2012 года, они регулярно продлевались. По заявлению «Эл 6», которая является единственным производителем электродов в ЕАЭС, департамент защиты внутреннего рынка комиссии инициировал повторное антидемпинговое расследование.

В уведомлении комиссии говорится, что в случае прекращения действия пошлины цена индийского импорта может быть значительно ниже цены российских аналогов, а Индия имеет значительный потенциал экспорта электродов. Для «Эл 6» реализация электродов на рынке ЕАЭС в 2020 и 2022 годах была убыточной. В «Эл 6» заявили “Ъ”, что обладают необходимыми производственными мощностями для покрытия спроса на графитированные электроды на рынке России и партнеров по ЕАЭС. Там также добавили, что сейчас весь выпуск графитированных электродов переориентирован с экспортных поставок на внутренний рынок.

Российские металлурги выступают за обнуление ввозных пошлин на графитированные электроды. В майском письме отраслевой ассоциации металлургов «Русская сталь» в Минэкономики говорится, что до весны 2022 года компания «Эл 6» не могла удовлетворить внутренний спрос на электроды, и потребители были вынуждены их импортировать. Сейчас, по данным ассоциации, «Эл 6» нарастила производственные мощности с 40 тыс. тонн до 60 тыс. тонн в год за счет прекращения экспорта угольных электродов и увеличения производства графитированных.

Однако, как подчеркивается в письме, металлурги не имеют возможности увеличить закупки графитированных электродов у «Эл 6», так как потребители металла предъявляют все более высокие требования к качеству стали. «Именно по этой причине необходимо обеспечение одновременной эксплуатации в России электродов различных производителей из разных стран, что будет стимулировать выработку новых технологических решений по улучшению качества российских электродов»,— пишет «Русская сталь». У металлургов есть системные претензии к качеству продукции «Эл 6», которые якобы приводят к увеличению поломок оборудования и удельных затрат на тонну выплавки. Кроме того, сохранение пошлин приведет к росту цен на российские электроды.

В Минпромторге не ответили “Ъ”, какую позицию министерство занимает по поводу продления пошлины. В Минэкономики, крупнейших металлургических компаниях и «Русской стали» отказались от комментариев. Источник, близкий к ним, говорит, что металлурги выступают за конкуренцию на рынке, а сейчас «Эл 6» является фактически монополистом и может диктовать цены.

Независимый эксперт Максим Шапошников говорит, что цены на графитированные электроды в мире снижаются. В Китае они торговались на уровнях $4,7–5 тыс. за тонну на базисе DDP, тогда как в России они были на уровне $5–5,2 тыс. Аналогичная ситуация отмечается и на европейском рынке, где цены на электроды снижаются. «Индийские поставщики предлагают скидку к китайской цене, в связи с этим риски для российского поставщика есть, поскольку потенциально индийский материал может обходиться на 10–15% дешевле российского»,— говорит эксперт.

Евгений Зайнуллин

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