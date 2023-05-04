Азия пока не прокатила

Российские стальные слябы и квадратная заготовка дешевеют на экспортных рынках. Слябы за месяц упали в цене на 20%, а заготовка — на 5,5%. Причиной стало падение спроса. В Европе и Турции цены снижаются, и на этом фоне российские металлурги пытаются реализовать продукцию в Азию, где стоимость стали исторически меньше. Дополнительно давит на цены появление в Европе дешевого проката из Азии. Тем не менее, по мнению аналитиков, российские металлурги смогут сохранять положительную рентабельность, пока прокат стоит дороже $400 за тонну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В апреле экспортные цены на российские стальные полуфабрикаты снизились из-за снижения спроса. Так, стальные слябы подешевели за месяц на 20%, до $424 за 1 тонну на базисе FOB Черное море, следует из обзора металлургической продукции Metals & Mining Intelligence (есть в наличии “Ъ”). За неделю с 17 по 24 апреля снижение составило 28%, что вызвано ростом поставок слябов в Азию, говорится в обзоре. Квадратная заготовка подешевела на 5,5%, до $543 за 1 тонну.

Слябы дешевеют как в Европе, так и в Турции. В Китае котировка сляба на последней неделе апреля составляет $460–470 CFR против $470–480 CFR неделей ранее, в прочих азиатских странах — $490–500. Российский сляб поставляется в Азию в том числе через порты Черного моря — в конце апреля было заключено несколько таких сделок.

На рынке квадратной заготовки потребители по-прежнему не заинтересованы в крупных заказах, и контрактуются лишь незначительные партии материала. Цены здесь остаются под давлением основных двух факторов: снижения цен на импортируемый в Турцию лом и относительно слабых продаж готового проката на экспортных направлениях.

В металлургических компаниях не дают официальных комментариев. Источник среди компаний говорит, что на рынке отмечается общий тренд на снижение цен полуфабрикатов и готового проката в условиях удешевления сырья (ЖРС, угля, лома). По его словам, поскольку через Черное море теперь идут отгрузки и в Азию, а не только в Европу и Турцию, как прежде, то цены на этом базисе испытывают давление: сталь в Азии исторически торгуется дешевле, чем в Европе, а для российских поставщиков нетбэк ухудшается еще и высокими транспортными затратами на поставки из черноморских портов. Кроме того, на цены дополнительное влияние оказало изменение глобальных товаропотоков с увеличением предложения дешевого проката из Азии на целевых рынках сбыта слябов в Европе. Собеседник “Ъ” отметил при этом, что цены, хотя и действительно снижаются, не упали за неделю на 30% ни по одному продукту.

Уровень рентабельности металлургов находится на приемлемом уровне, если сравнивать с 2018–2019 годами, говорил в апреле заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. «Конечно, уровень несколько ниже, чем в 2021 году и частично 2022 году, когда были введены экспортные пошлины, акциз на сталь и НДПИ, но все равно позволяет металлургам работать в плюс»,— говорил чиновник, отмечая динамику чистой прибыли у компаний отрасли. Виктор Евтухов также констатировал, что рентабельность металлургического бизнеса зависит от того, является ли та или иная компания независимой по базовому сырью. При этом в апреле цены на коксующийся уголь на внутреннем рынке выросли на 30%, до 13,5 тыс. руб. (см. “Ъ” от 27 апреля).

Сейчас цены на сырье находятся под давлением негативной динамики по рынку нефти, где нисходящий тренд продолжится до осени, говорит Сергей Гришунин из НРА. «Вторым негативным для отрасли моментом стало сокращение ажиотажного спроса со стороны турецкого строительного сектора, который скупал прокат после январского землетрясения»,— сказал он. Тем не менее, по его мнению, при ценах на прокат выше $400 за 1 тонну российские металлурги смогут работать с положительной рентабельностью, так что текущее снижение цен отрасль должна выдержать.

Евгений Зайнуллин