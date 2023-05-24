В пятиэтажке Краснодара взорвался газ, госпитализирована женщина с ожогами

В квартире пятиэтажного дома в Краснодаре произошел взрыв газа. Пострадала 31-летняя хозяйка квартиры. Она госпитализирована с ожогами. В результате взрыва произошел пожар на площади 100 кв. м, который оперативно потушили. Проводилась эвакуация 45 человек.

Краевое ГУ МЧС сообщило, что информация о возгорании в жилом доме поступила на пульт дежурного экстренных служб в 17:22 мск. При взрыве газа и последующего возгорания был поврежден фасад здания.

По данным управления СКР, пострадавшая 31-летняя женщина вошла в квартиру и почувствовала запах газа, сразу после этого произошел взрыв. На месте работала группа следователей-криминалистов, о принятых решениях не сообщалось.

Анна Перова, Краснодар