Вторсырье продадут на бирже

АО «Технониколь» Сергея Колесникова и Игоря Рыбакова создало биржу по продаже промышленных и коммерческих отходов — eco.tn.ru. Вложения в первый релиз платформы составили 7 млн рублей, компания планирует дорабатывать онлайн-ресурс, в том числе чтобы через год продавать отходы всех своих производственных площадок. Рынок вторсырья стремительно развивается, поэтому эксперты прогнозируют, что при грамотной стратегии площадка заработает в полную силу за полтора-два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставляя лот, продавец объявляет наименьшую стоимость, загружает фото и указывает тип сырья, объем, влажность, наличие упаковки, степень чистоты

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Выставляя лот, продавец объявляет наименьшую стоимость, загружает фото и указывает тип сырья, объем, влажность, наличие упаковки, степень чистоты

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Продажа вторсырья на бирже осуществляется по аукционному типу, сообщает «Технониколь». Выставляя лот, продавец объявляет наименьшую стоимость, загружает фото и указывает тип сырья, объем, влажность, наличие упаковки, степень чистоты. После этого торги объявляются открытыми. С развитием площадки планируется ввести торги голландского типа, при которых на старте продавец объявляет наивысшую цену и торги ведутся на понижение.

На площадке также реализована интерактивная карта, которая позволит заготовителям минимизировать потери в логистике и построить маршрут так, чтобы забрать отходы с нескольких точек. Еще одна особенность биржи — система рейтинга, который формируется с учетом выполнения обязательств по отгрузке, оплаты, точности заполнения информации и ее корректности.

Как рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе АО «Технониколь», основные затраты в проект пошли на разработку сайта биржи и технического функционала. «Сумма инвестиций в первый релиз составила около 7 млн рублей, но будет еще ряд доработок,— уточнили в компании.— Поэтому конечную сумму сложно спрогнозировать».

Вторсырье — ценный ресурс, источник дополнительного дохода для бизнеса, который может измеряться в миллионах рублей, считают в «Технониколь». Однако в условиях отсутствия информации о переработчиках компаниям проще продать накопившуюся упаковку и другое сырье тем, кто предложить купить первым, руководствуясь стремлением побыстрее освободить помещение и не принимая во внимание стоимость. По данным компании, объем рынка вторсырья в России огромен. «Только рынок полиолефиновой гранулы (вторичное сырье, получаемое из разного вида пленок: полипропилена, полиэтилена.— «Ъ-СПб») составляет 250 тыс. тонн, PET (пластиковые бутылки и другие виды упаковки с маркировкой 1 PET) — около 200 тыс. тонн. В денежном выражении емкость превышает 50 млрд рублей. И это касается только двух названных сегментов, а есть еще инженерные пластики, отдельный рынок вторичного ПВХ, рынок бывших в употреблении поддонов. При этом оборот отходов практически никак не организован»,— обрисовывает ситуацию на рынке вторичной переработки Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнер АО «Технониколь».

По словам господина Колесникова, в настоящее время продажи осуществляются либо через разрозненные площадки, либо вовсе через телеграм-каналы. «Мы стремимся создать такую экосистему, при которой промышленные отходы будет выгоднее отдать на переработку, чем вывезти на свалку,— комментирует совладелец компании.— Площадка eco.tn.ru в течение года станет единым центром продаж всех фракций полезных отходов от заводов "Технониколь" (всего у компании 52 производственные площадки.— «Ъ-СПб»). Мы рассчитываем, что в дальнейшем к нашей инициативе присоединятся и другие крупные промышленные предприятия, благодаря этому к концу 2023 года количество продавцов достигнет отметки в 200 заводов и будет постепенно увеличиваться».

В компании подтвердили, что через биржу будет закупаться сырье в том числе и для перерабатывающего завода предприятия в Аннолово Тосненского района Ленинградской области, ввод первой очереди которого состоялся в конце марта (см. «Ъ-СПб» от 31.03.2023). «По объемам и сырью для конкретной площадки пока сложно делать прогнозы, так как она только начала работу»,— уточнили в пресс-службе компании.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский думает, что замысел АО «Технониколь» наладить сбыт вторсырья вполне имеет шансы на успешную реализацию, так как рынок вторичных отходов и переработки переживает сейчас период стремительного развития, а законодательство сдерживает промышленников в рамках разумного обращения с отходами. «Учитывая, что технологии переработки вторсырья позволяют производить новую и совершенно разную продукцию для повторной продажи потребителям, полагаю, что данная биржа довольно быстро наберет необходимые обороты, а процесс "разгона" торгов по разным видам отходов займет при полной реализации не более полутора-двух лет,— предполагает аналитик.— Многое будет зависеть от стратегии и качества исполнения поставленных целей».

Александра Тен