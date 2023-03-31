«Технониколь» поставит подложку

АО «Технониколь» Сергея Колесникова и Игоря Рыбакова ввело в эксплуатацию завод по переработке полистирола в Аннолово Тосненского района Ленобласти стоимостью 480 млн рублей. Мощность перерабатывающего предприятия — до 6,5 тыс. тонн полимерных отходов. Пока речь идет о рециклинге только промышленных отходов и вторсырья ритейлеров, потому что раздельный сбор полигонных отходов из полистирола еще не налажен, не скрывают на предприятии, а экологи напоминают, что без большинства видов упаковки из пенопласта и вовсе можно обойтись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продукция компании АО «Технониколь» после переработки полистирола на заводе в Аннолово Тосненского района Ленобласти

Продукция компании АО «Технониколь» после переработки полистирола на заводе в Аннолово Тосненского района Ленобласти



Запуск завода по переработке пенополистирола в Ленинградской области — один из этапов инвестпроекта компании «Технониколь» в 2023–2024 годах, говорится во вчерашнем сообщении компании. Следующий шаг развития предприятия предполагает запуск линии мойки и переработки изделий из полиэтилена и полипропилена. Суммарный объем инвестиций в строительство завода и запуск новых мощностей составит 480 млн рублей.

Завод в Аннолово будет перерабатывать фракции ПС (PS), ПВД (HPL), ПНД (HDPE), ПП (PP). Это различные рыбные ящики, вспененные подложки для продуктов, упаковки пенопласта без антипирена, обрезки экструдированного полистирола, а также полимерные флаконы, крышки, бутылки, трубы, пленки, поддоны и детали автокомпонентов. Полученную вторичную гранулу полистирола и полиэтиленов высокого давления компания будет применять при производстве дорожных плит из экструзионного пенополистирола (XPS), а переработанные полиэтилены низкого давления и полипропилен — для профилированных мембран и битумных кровельных материалов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Технониколь» зарегистрировано в 1992 году в Москве. Актуальным владельцем 100% акций компании является ООО «Инвест-Кровля», 50% которого принадлежит ООО «Рыбаков Холдинг» Игоря Рыбакова, остальные 50% — руководителю «Технониколь» Сергею Колесникову.

На вопрос, где компания планирует брать до 6,5 тыс. тонн указанных фракций в год, учитывая, что раздельный сбор пластиковых отходов в промышленных масштабах не налажен ни в Санкт-Петербурге, ни в Ленобласти, в пресс-службе компании ответили: «Чтобы загрузить мощности, мы развиваем поставки пленок и иных видов полиолефиновых фракций. Сейчас ориентируемся на промышленные отходы и ритейл, а не на полигонные отходы».

При этом в пресс-релизе «Технониколь» указано, что в конце прошлого года компания вместе с экоцентром «Собиратор» запустила пилотную программу по сбору полистирола в Санкт-Петербурге. Жители Северной столицы могут сдать вторсырье по адресу: Лиговский проспект, 256, корпус 3д. Собранные материалы экоцентр передает партнерам, которые на специализированном оборудовании готовят полимеры для дальнейшей переработки во вторичную гранулу. «При высокой результативности данной экологической программы компания намерена масштабировать проект в сотрудничестве с одним из крупнейших продуктовых ритейлеров региона»,— сообщает пресс-служба «Технониколь».

«Мы знаем, что "Собиратор" принимает только те пенопластовые подложки, которые подлежат переработке, чистое вторсырье, без остатков еды и грязи,— обращает внимание Анна Гаркуша, руководитель направления по взаимодействию с органами власти ассоциации «РазДельный Сбор».— И если подложки из-под овощей и фруктов можно перерабатывать, то упаковка из-под мясной продукции уже не подходит. Соответственно, подтверждения, что новый завод сможет принимать абсолютно весь пенополистирол от "Собиратора", у нас нет».

Отсутствует и статистика, сколько отходов из полистирола накапливается в Петербурге и Ленобласти за год, рассказала госпожа Гаркуша. Это подтвердили и в пресс-службе «Невского экологического оператора» (НЭО), уточнив, что подсчитать накопление всех фракций в абсолютных значениях на данный момент не представляется возможным.

«На наш взгляд, коллегам будет необходимо проделать большую работу по поиску такого объема материала (для обеспечения загрузки перерабатывающего завода в Аннолово на полную мощность.— «Ъ-СПб»), и скорее всего, большая часть таких отходов будет представлена коробами для транспортирования замороженной рыбы, что актуально в связи с близостью портовых мощностей»,— предполагают в НЭО.

Эксперты единодушны во мнении, что фракция ПС 6 является сложной для отбора. «Региональным оператором сегодня прорабатывается возможность отбора такой фракции для дальнейшей передачи переработчику»,— пояснили в пресс-службе НЭО. А госпожа Гаркуша напомнила, что лучший способ сокращать количество отходов из любых видов пластика, в том числе вспененного полистирола,— это не использовать его. «Фрукты и овощи можно продавать и без подложек»,— считает она.

Александра Тен