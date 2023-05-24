Минфин пресек агрессию инвесторов

Минфин продолжает жестко отсекать наиболее агрессивные заявки на аукционе ОФЗ. По итогам двух аукционов министерство привлекло почти 64 млрд руб., для удовлетворения которых потребовалась только символическая премия по доходности. Такая тактика в сочетании с снижением инфляции позволила заметно сократить стоимость заимствований по сравнению с предыдущими размещениями таких бумаг. При этом улучшившейся рыночной конъюнктурой пользуются и корпоративные заемщики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В среду, 24 мая, Минфин провел размещения только двух выпусков гособлигаций с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) — с погашениями в августе 2029 года и июле 2036 года. Основной спрос, как и неделей ранее, пришелся на более короткий, семилетний выпуск — при спросе 70,6 млрд руб. были удовлетворены заявки почти на 60 млрд руб. Это второй по величине результат для данного выпуска в этом году, больше Минфин занимал по этому выпуску 5 апреля (свыше 70 млрд руб.). Спрос на 13-летние бумаги составил лишь 12,5 млрд руб., что соответствует объемам остатка, в рамках которого размещались облигации, из них Минфин удовлетворил заявки только на 4 млрд руб.

Вместе с тем главный аналитик по долговым рынкам БК Регион Александр Ермак обращает внимание, что доходность оказалась ниже показателей предыдущих аукционов, которые прошли в середине апреля и в начале мая, соответственно, на 19 и 4 б. п. Улучшению условий размещения способствует политика Минфина по ограничению роста ставок на рынке ОФЗ за счет сокращения размера премий по доходности ко вторичному рынку и отсечения большей части агрессивных заявок. Александр Ермак обращает внимание, что на аукционе длинных бумаг премия составила только 1 б. п., а в итоге были отсечено 2/3 всех заявок.

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Кроме того, снижение ставок стало возможным на фоне улучшения конъюнктуры на вторичном рынке, где с середины апреля снижение доходности в среднем по рынку составило 9 б. п., а на участке 4–8 лет — в пределах 12–26 б. п. «Главными причинами улучшения конъюнктуры на вторичном рынке стало снижение инфляции, которая по итогам апреля достигла отметки 2,3% в годовом выражении, и снижение прогноза по инфляции на текущий год»,— отмечает господин Ермак.

Успешному размещению ОФЗ Минфина не помешало крупное размещение облигаций «Газпромом». Эмитент собрал книгу заявок на пятилетние бонды объемом 45 млрд руб., причем ставка купона была установлена на уровне 10% годовых. Впрочем, как поясняет главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин, у крупных инвесторов, как правило, существуют отдельные лимиты на ОФЗ и на корпоративные облигации, поэтому прямой конкуренции между этими сегментами нет. «Связь проявляется через то, что ОФЗ выступают бенчмарком и задают ориентир для корпоративных заимствований»,— отмечает господин Монастыршин.

Размещение ОФЗ для большинства институциональных инвесторов, принимающих участие в аукционах, это уже скорее некая рутинная процедура по размещению в долгосрочные портфели поступивших в управление денежных средств, указывает начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский. В то же время размещения качественных корпоративных заемщиков происходят реже и вызывают интерес у участников рынка. «Такие бумаги дают возможность оптимизировать текущий — краткосрочный облигационный портфель, учитывая, что большинство займов имеют срок обращения три года, в крайнем случае пять лет»,— отмечает господин Малиновский.

Участники рынка не исключают дальнейшего снижения доходности при размещениях ОФЗ, но сомневаются в том, что условия сильно улучшатся по корпоративным бумагам из-за их меньшей срочности.

«Прогнозы о снижении инфляции в среднесрочной перспективе могут помочь постепенно снизить доходность по длинным выпускам гособлигаций, которая в настоящее время все еще находится на относительно высоком уровне»,— обращает внимание Владимир Малиновский. В то же время ставки по коротким ОФЗ будут сохраняться на текущем уровне из-за жестких заявлений ЦБ, в том числе о рассмотрении вопроса повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров регулятора, отмечают участники рынка.

Виталий Гайдаев