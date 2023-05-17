В нарушение флоатских традиций

Минфин вновь скорректировал тактику заимствований на долговом рынке. На предыдущем аукционе министерство делало упор на облигации с плавающим купоном, которые пользовались повышенным спросом, а теперь вернулось к размещению бумаг с фиксированным купоном и плавающим номиналом. Тем не менее общий объем размещения оказался существенным, составив почти 85 млрд руб. При сохранении такой активности инвесторов в ближайшие месяцы не стоит ожидать возвращения Минфина к практике размещений флоатеров, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Впервые за два месяца Минфин провел три аукциона по размещению гособлигаций. Как и в середине марта, инвесторам были предложены два выпуска бумаг с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) и один выпуск с плавающим номиналом (ОФЗ-ИН, линкер).

Ожидавшегося инвесторами размещения ОФЗ с переменным купоном (ОФЗ-ПК, флоатер) не произошло.

«Отсутствие флоатеров на аукционах в эту среду обусловлено стремлением ведомства снизить долю этих инструментов в портфеле»,— считает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. По его словам, в настоящее время флоатеры уже составляют большую долю в структуре госдолга (около 40%.— “Ъ”), чем целевой показатель для Минфина (35%.— “Ъ”).

Но даже и в отсутствие популярных ОФЗ-ПК спрос на представленные гособлигации достиг почти 115 млрд руб., на треть выше среднего результата за аукционный день в апреле

В результате суммарный объем размещения составил 84,6 млрд руб., в полтора раза превысив значения прошлого месяца. Основной объем заимствований пришелся на более короткий, девятилетний выпуск: при спросе почти на 59 млрд руб. были удовлетворены заявки на 41,1 млрд руб. по средневзвешенной доходности 10,58% годовых.

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Главный аналитик ГК «Регион» Александр Ермак обращает внимание, что по этому выпуску Минфин сохранил премию для инвесторов на уровне 3 б. п., но средневзвешенная доходность оказалась на 6 б. п. ниже, чем три недели назад. Спрос же на 19-летние бумаги составил лишь 12,5 млрд руб., из которых Минфин удовлетворил заявки на 6,1 млрд руб. «Сохраняющаяся неопределенность относительно дальнейшей ДКП Банка России снижает интерес к долгосрочному выпуску»,— отмечает господин Ермак.

Неожиданно высокий интерес наблюдался к ОФЗ с плавающим номиналом с погашением в мае 2033 года. Он превысил 43 млрд руб., из которых Минфин удовлетворил заявил на 37,4 млрд руб. (второй по величине результат с начала года). Средневзвешенная цена немногим превысила 95% номинала, а средневзвешенная реальная доходность составила 3,11% годовых. Александр Ермак поясняет, что 92,3% выпуска было размещено благодаря четырем крупным заявкам объемом 4–9 млрд руб. «Заем остается привлекательным для институциональных инвесторов, так как помогает показать результат по портфелю выше инфляции»,— уточняет начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский.

С начала квартала Минфин разместил на открытом рынке облигации на 410 млрд руб., почти наполовину исполнив квартальный план (850 млрд руб.).

Чтобы выйти на этот показатель по итогам квартала, в оставшиеся шесть аукционных дней ведомству надо занимать по 73,3 млрд руб., что заметно ниже привлечений в мае. «При сохранении текущей активности Минфин сможет выполнить план заимствований без размещения флоатеров»,— считает Дмитрий Монастыршин.

Однако в случае увеличения дефицита бюджета потребность в привлечении финансирования на открытом рынке неизбежно вырастет, и в отсутствие достаточного спроса инвесторов на классические бумаги Минфин станет более активно использовать ОФЗ с плавающим купоном. Главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова обращает внимание, что прогнозируемый банком дефицит бюджета составляет 6–7 трлн руб. при плане в 2,9 трлн руб.

Виталий Гайдаев