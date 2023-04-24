Бойцы курской добровольной дружины надеются получить право на применение оружия

Бойцы добровольной народной дружины (ДНД) Курской области рассчитывают, что после озвученных сегодня президенту инициатив сенатора Андрея Турчака, они получат право на применение оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В регионе появляются новые добровольческие дружины. Люди активно туда вступают. Однако права на применение и ношение оружия у них нет. Андрей Анатольевич считает, что решить проблему необходимо на законодательном уровне, а также обеспечить группы теробороны необходимым вооружением»,- такой комментарий в телеграм-канале курской ДНД появился после встречи руководителя рабочей группы по вопросам СВО Андрея Турчака с Владимиром Путиным.

В ходе этой встречи господин Турчак, в частности, предложил президенту законодательно расширить статус теробороны и добровольческих народных дружин, упростить требования по инициативному созданию вооружений. «Правовой статус таких формирований ограничен, у них нет права на ношение и применение оружия. Предлагаем закрепить порядок их создания и управления, а также – обеспечения вооружением»,- рассказал сенатор.

Формирующуюся в Курской области ДНД возглавляет губернатор Роман Старовойт. К концу 2022 года в добровольное формирование вступили уже 2 тыс. человек, а всего власти рассчитывали собрать в нем до 6 тыс. дружинников.

Владимир Зоркий