Губернатор Гладков призвал белгородских охотников не стрелять в диверсантов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал проживающих в регионе охотников и людей, которые владеют оружием, воздержаться от его использования против диверсантов и любых вооруженных людей. Так губернатор в ходе прямого эфира ответил на вопрос о том, может ли гражданское население применять личное оружие, если группа диверсантов вновь проникнет на территорию Белгородской области.

«С моей точки зрения, делать это категорически нельзя. Почему?.. А если вы откроете огонь по нашим вооруженным силам? Форма-то везде защитного цвета, кто-то — белые повязки, кто-то — желтые, кто-то — красные, кто-то — синие. Делать этого категорически нельзя»,— сказал глава региона. Вячеслав Гладков отметил, что в Белгородской области проживают около 40 тыс. человек, у которых есть разрешение на оружие.

В качестве примера господин Гладков привел ситуацию, которую, по словам губернатора, ему рассказали «мальчишки», с которыми он встречался во время посещения Козинки, Горы-Подол и Глотово. «Они ехали домой на машине, не заметили, по каким дорогам, не заметили посты. Их остановили военные. Они выскочили, не понимали, кто их остановил, украинцы или наши. Только когда подошли ко второму посту, вдалеке украинцы открыли огонь по ним. Они огородами, болотами убежали, спаслись»,— добавил он.

По словам губернатора, в настоящее время достаточно войск, которые могут обеспечить безопасность региона. Он подчеркнул, что за безопасностью должны следить только специально обученные люди, «кому положено по закону», то есть Росгвардия, пограничные службы, Минобороны и ФСБ. «Если бы все те охотники, которые сейчас живут в Козинке, открыли огонь... какое бы количество погибших было тогда?» — сказал он и напомнил, что в результате проникновения группы диверсантов 22 мая погиб человек.

22 мая диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. В результате погиб мирный житель, 13 получили ранения, а во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина. Из-за нападения диверсантов был введен режим контртеррористической операции. Его отменили вчера, 23 мая.

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