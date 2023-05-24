Лидером по росту цен на новостройки за 10 лет стал Калининский район Петербурга

Стоимость новостроек в Санкт-Петербурге, а также в городах-спутниках Мурино и Кудрово за последние 10 лет возросла в среднем в 2,6 раза, что эквивалентно росту курса доллара, который за тот же период вырос с 32 до 80 рублей. Таковы результаты исследования аналитиков компании City Solutions.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Согласно полученным данным, лидером по росту цен за это время стал Калининский район, где стоимость недвижимости увеличилась в 3,15 раза. Инвестировавшие в новостройки в Кировском и Петроградском районах также могут их продать как минимум в 3 раза дороже. А вот вложения в новостройки Кудрово, Мурино, Красногвардейского и Василеостровского районов показали наименьший рост — в 1,8-2,1 раза. Недвижимость в Центральном районе подорожала в 2,73 раза, в Московском районе — в 2,5 раза.

Отметим, что по итогам I квартала а2023 года, по данным специализированного портала «Мир квартир», средняя цена квартиры на вторичном рынке в Петербурге составила 10,2 млн руб., а средняя стоимость квадратного метра — 186,9 тыс. руб.

«Ъ-СПб» писал, что средняя ставка на аренду жилья в Петербурге с начала года снизилась на 10%.

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