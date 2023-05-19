Средняя ставка на аренду жилья в Петербурге снизилась на 10% с начала года

По итогам апреля текущего года квартиры в Петербурге до 100 тыс. руб. начали сдаваться на 10,5% быстрее, чем в феврале. Средняя ставка также снизилась — на 10% к маю, рассказали аналитики Яндекс Аренды.

По данным экспертов, студии быстрее всего арендуют в Полюстрово, Южно-Приморском и Измайловском округах, более 60% квартир здесь сдаются в срок до 10 дней. Средняя арендная ставка составила от 18 тыс. руб.

Однокомнатных квартиры быстрее арендовали в Академическом, Новоизмайловском и Дачных округах. При этом 70% однушек в Академическом заселяются в среднем за пять дней. Медианная ставка составила примерно 24 тыс. руб.

Среди двухкомнатных квартир спросом пользуется Малая Охта, среди трехкомнатных — Муниципальный округ №65. Там квартиры в этих категориях снимали быстрее всего. Медианная стоимость начинается от 30 тыс. руб.

В Ленобласти активнее всего сдаются квартиры в Мурино и Буграх. Половина квартир находит жильцов за 10 дней. Там жилье можно снять в среднем от 17,5 тыс. руб.

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