В Геленджик вернется «Солнце»

Как стало известно «Ъ-Юг», компания «Санаторий "Солнце"» намерена построить в Геленджике санаторный комплекс с бальнеолечением. Курортный объект будет возведен на месте недостроенного коттеджного поселка «Апарт-Отель-Солнце», который сейчас сносят. Элитный апарт-комплекс возводился с 2006 года на территории закрывшегося санатория «Солнце», однако в 2016 году застройщик обанкротился, имущество перешло банку «Траст». Новый инвестор намерен вернуться к использованию территории в лечебно-оздоровительных целях. Объем вложений в проект «Солнце» представитель инвестора не называет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В долгосрочной перспективе проект санатория в Геленджике обещает инвесторам хорошую доходность

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В долгосрочной перспективе проект санатория в Геленджике обещает инвесторам хорошую доходность

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Геленджике началась подготовка к строительству санатория «Солнце» на набережной города-курорта, рассказал «Ъ-Юг» директор АО «Санаторий "Солнце"» Павел Кошкин. В настоящее время на участке идут подготовительные работы – рабочие разбирают недостроенные коттеджи, возводившиеся прежним владельцем территории.

По словам Павла Кошкина, новый объект будет иметь лечебно-оздоровительный профиль. «Мы планируем развивать бальнеолечение на базе открытого в Геленджике месторождения минеральной воды»,– пояснил господин Кошкин.

Объем вложений в проект «Солнце» представитель инвестора не назвал.

Сходный по профилю и месту нахождения гостинично-санаторный комплекс «Ланцет» (открылся в новом формате в 2019 году после объединения пансионатов «Приморье» и «Дружба») обошелся инвесторам в 1,9 млрд руб.

Другие подробности проекта собеседник «Ъ-Юг» раскрывать не стал, сославшись на то, что планы инвестора находятся в стадии разработки и согласования.

АО «Санаторий "Солнце"» было зарегистрировано в Геленджике в ноябре 2022 года, основной вид деятельности – санаторно-курортные услуги, состав акционеров не раскрывается. Директор общества Павел Кошкин одновременно возглавляет московскую IT-компанию «Онлайн», состав ее акционеров в справочных базах не отражен.

По данным Арбитражного суда Краснодарского края, АО «Онлайн» является арендатором участка на набережной Геленджика, где сейчас идет подготовка стройплощадки. Права на участок и недостроенные коттеджи перешли АО «Онлайн» от банка «Траст», которой, в свою очередь, получил имущество в качестве залога от застройщика-банкрота ООО «Стивилон».

Как ранее писал «Ъ-Юг», в 2006 году московское ООО «Стивилон» на месте снесенного санатория «Солнце» в Геленджике начало строительство премиального комплекса «Апарт-Отель-Солнце» (гостиница и коттеджи-апартаменты). Инвестор оценивал свои затраты в $300 млн. В 2016 году застройщик был признан несостоятельным. В 2020 году банк «Траст» как залоговый кредитор выставил имущественный комплекс «Стивилона» на торги за 1 млрд руб.

В состав лота вошел участок площадью 16 га на первой линии Черного моря, а также 17 трехэтажных коттеджей, степень готовности которых составляла от 71 до 81%. В 2021 году имущество было продано за 850 млн руб. Новый владелец недвижимости счел нецелесообразным завершать строительство коттеджей, несмотря на высокую степень их готовности.

«С момента начала строительства апарт-комплекса градостроительные нормы существенно изменились, в частности, введены ограничения по размещению жилья и апартаментов на береговой линии моря»,– пояснил «Ъ-Юг» Павел Кошкин.

Наталия Пырьева, аналитик ФГ «Финам», считает, что в долгосрочной перспективе проект санатория в Геленджике обещает инвесторам хорошую доходность.

«Санаторно-лечебное направление в России остается достаточно популярным, при этом качество сервиса зачастую страдает, потому что инфраструктура таких комплексов устарела. Вместе с тем в последние годы начали появляться новые комплексы, которые пользуются высоким спросом, но, как правило, недоступны большей части населения страны. Развитие данного направления создаст конкурентную среду, что будет способствовать росту спроса», – считает аналитик.

Анна Перова, Краснодар