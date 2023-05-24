«Непонятно, о каком будущем идет речь»

Константин Богомолов написал статью с критикой российской либеральной элиты. Режиссер советует данной категории граждан перестать скорбеть о прошлой жизни, прекратить презирать народ и немедленно начать работать на благо страны. Ранее Богомолов опубликовал манифест о кризисе современной Европы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе в целом разделяет позицию автора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Известный режиссер Константин Богомолов написал для государственного информационного агентства «РИА Новости» статью под аллегорическим названием «Диетическое горе». Для справки: в 2021 году Константин Юрьевич опубликовал на страницах ныне ликвидированной «Новой газеты» манифест об упадке Европы, частью которой Россия хотела было стать, но вовремя поняла всю ущербность подобного шага. И вот теперь господин Богомолов выпустил своеобразное продолжение.

Нынче он призывает «особых русских» — судя по всему, речь идет о так называемых либералах, кои, видимо, еще каким-то образом сохранились в Российской Федерации — перестать скорбеть о прошлой жизни, перестать презирать свой народ и начать, наконец-то, уже работать засучив рукава на благо страны.

Театральный режиссер Константин Богомолов: «Надо отбросить презрение к своей стране и своему народу и услышать гул истории и голос людей».

Мы не будем пересказывать произведение Константина Богомолова целиком, равно как и полемизировать с автором. Напротив, нужно признать, что он абсолютно прав. Под каждым его тезисом вполне можно подписаться. Единственное, есть очень маленькое замечание: указанная выше цитата должна касаться абсолютно всех и в первую очередь тех элит, которые подпадают под категорию так называемых властей предержащих. И самого Константина Юрьевича, наверное, это тоже касается, и, может быть, даже в первую очередь.

Как говорил некогда Михаил Сергеевич Горбачев, перестройку нужно начинать с себя. Так идите же вы в народ, любите его. Кто же вам мешает? Продемонстрируйте личным примером — спуститесь в метро, зайдите в автобус, сходите в магазин не особый, а для всех; запишитесь к врачу по ОМС, подождите, когда подойдет очередь. Есть опасность, что «гул истории» не только недобитые либералы не слышат, а еще и некоторые категории населения остаются к нему глухи.

И, собственно говоря, по какому прошлому прикажете прекратить сокрушаться? По XIX веку или 1937 году, по брежневскому застою или указанной выше горбачевской перестройке, или, может быть, о лихих 90-х? И даже, страшно подумать, по стабильности 2000-х?

И, главное, с тем, что гул есть, трудно поспорить. Но вот о каком будущем идет речь, куда именно несется этот самый поезд истории, не совсем понятно. Здесь явно требуется разъяснение — часть третья. Лопату взять недолго, только что, куда или под кого копать — вот в чем вопрос. И в заключение вспоминаем классика: «Русь, куда ж несешься ты?» Так до сих пор и непонятно.

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