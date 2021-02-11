«Нормальная дискуссия сейчас не возможна»

Манифест Константина Богомолова подвергся серьезной критике. Известный режиссер накануне опубликовал статью в «Новой газете» под названием «Похищение Европы 2.0» о так называемом суверенном пути России и кризисе европейских ценностей. Читателям предлагалось на этот счет начать дискуссию. Однако многие пользователи соцсетей усомнились в том, что Богомолов действовал по собственной инициативе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что в современном российском обществе нормальная дискуссия невозможна.

Константин Богомолов предложил подискутировать на тему умирания старой доброй Европы под гнетом очень спорных идей и шансах России стать основой новой европейской цивилизации. Пересказывать все произведение смысла не имеет — кто хотел, тот прочитал, или же с гневом отбросил. Тем не менее, хочется все-таки, что называется, заострить внимание аудитории на следующем тезисе: «Благодаря стечению обстоятельств мы оказались в хвосте безумного поезда, несущегося в босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно-нейтральные черти. Надо просто отцепить этот вагон, перекреститься и начать строить свой мир». И, собственно, вывод: нам нужно сформулировать новую правую идеологию. Россия невольно, благодаря своей отсталости, оказалась в выигрышном положении. Она не заражена всеми этими левыми болезнями, и поэтому может стать основой этой самой новой Европы.

Надо сказать, что дискуссия не совсем получилось. Прогрессивное сообщество заклеймило известного режиссера, как давеча Григория Явлинского, такими словами, что воспроизвести это не представляется возможным. Хотя надо сказать, что за пределами Facebook и Twitter тоже есть жизнь, и она достаточно многогранна. Например, соответствующий опрос в Telegram-канале “Коммерсантъ FM”показал, что число согласных с Богомоловым превысило число несогласных, правда, не намного. Иными словами, в сказанном автором есть зерно истины, а, может быть, даже целый большой зеленый росток.

Тем не менее, Константина Юрьевича в большинстве своем обвиняют в исполнении указаний из Кремля. Якобы цель его манифеста — образумить передовую интеллигенцию. Что-то вроде слов классика: «Русь, куда несешься ты?» Постой, ты несешься в бездну — там еще хуже, чем при коммунизме. У нас же есть исторический шанс пойти по собственному пути. И второй известный тезис стороны обвинения — любая дискуссия отвлекает от острых тем, вынуждает тем самым прогрессивное сообщество тратить свою неудержимую энергию на то, чтобы заклеймить известного персонажа.

Таким образом, Богомолов превращается в невинного агнца, а критики — в козлищ, что попирают свободу слова и право на собственное мнение — все те ценности, которые сами же активно защищают.

При этом нельзя не отметить тот факт, что идея не нова. Было очень много на этот счет разных трактатов, например, о суверенной демократии, третьем пути, духовных скрепах и так далее. А Европа тем временем, несмотря на свое загнивание, все равно остается весьма популярной. Иначе как объяснить большое число желающих переехать туда на ПМЖ, в том числе из Российской Федерации?

Тем не менее, допустим, что Богомолов действует исключительно по зову сердца, и Кремль здесь решительно ни при чем. Проблема в том, что на нынешнем этапе развития никакая нормальная дискуссия не возможна. Есть черное и белое. Ты с нами или против нас. Нет ни левых, ни правых. Есть ожесточение, которое только возрастает. Ты агент Госдепа или продукт Кремля. И это есть кризис. Похуже загнивающего Запада. Что касается Европы, она и без нас уж как-нибудь разберется. Кроме того, впору спросить: почему эта самая прекрасная правая Россия никак не построится на обломках западной цивилизации? Пора бы уже воспользоваться уникальным шансом, не правда ли?