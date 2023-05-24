Саратовская дума запретила строить дома без социальной инфраструктуры

В Саратовской области ужесточили правила застройки. Региональный парламент принял поправки в закон «О регулировании градостроительной деятельности», которые запрещают строить или реконструировать многоквартирные дома без социальной инфраструктуры. Также в закон внесли положение о необходимости учитывать очередность планируемого развития территории и этапы строительства объектов различного назначения и инфраструктуры.

Губернатор Роман Бусаргин поручил до конца недели отменить все действующие разрешения на строительство, где нет соответствующей инфраструктуры, и разрешать споры в судебном порядке.

Авторы законопроекта — депутаты Александр Бурмак, Александр Блатман и Роман Грибов — считают, что застройщики не должны брать на себя обязательства по строительству социальных объектов. По их мнению, это задача государства или муниципалитета, в зависимости от того, как застройщик приобрел землю. Законопроект был поддержан большинством депутатов.

Никита Маркелов