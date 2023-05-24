Губернатора испытают огнем

Почти месяц в Свердловской области сохраняется крайне напряженная обстановка с природными пожарами. Несмотря на привлечение дополнительных сил и средств для тушения, из-за жаркой и сухой погоды возникают новые очаги огня. На фоне этого к борьбе со стихией более активно и публично подключился губернатор Евгений Куйвашев. В последние недели он стал лично посещать населенные пункты, где сложилась наиболее напряженная обстановка. Эксперты отмечают, что в условиях приближающихся президентских выборов губернатору необходимо как можно скорее решить проблему с пожарами, чтобы избежать роста антирейтинга и негативных оценок его работы со стороны Кремля.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадь лесных пожаров в Свердловской области составляет более 3 тыс. га

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Площадь лесных пожаров в Свердловской области составляет более 3 тыс. га

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Особый противопожарный режим в Свердловской области для предотвращения природных возгораний ввели 15 апреля, однако спустя несколько недель регион охватили пожары, с которыми не удается справиться до сих пор. Сначала в конце апреля произошло несколько ЧП в поселках, где сгорели сотни домов, а в Сосьве погибли два человека. С начала мая огонь охватил леса — площадь природных пожаров достигала 100 тыс. га. Несмотря на то, что площадь возгораний за несколько недель снизилась значительно, обстановка остается напряженной.

Власти ежедневно сообщают о ликвидации десятков пожаров на многотысячных площадях, однако вскоре возникают новые очаги. По данным на утро 24 мая, в Свердловской области действовало 24 лесных пожара на площади 3,6 тыс. га.

На этой неделе к борьбе с пожарами более активно и публично подключился губернатор Евгений Куйвашев. Департамент информационной политики области ежедневно публикует видео, как глава региона выезжает в населенные пункты, где сложилась наиболее напряженная ситуация с пожарами, при этом не только лесными. Так, в понедельник 22 мая глава региона посетил Арамиль, где произошел крупный пожар в жилом многоквартирном доме. На следующий день Евгений Куйвашев посетил Березовский городской округ и поселок Солнечный, а в среду провел совещание с руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым. Целью встречи было дать установки по борьбе с возгораниями на территории региона, а также по усиленному контролю за соблюдением противопожарных правил.

Иван Советников заявил, что местным властям, несмотря на существенное сокращение общей площади возгораний в сравнении с майскими праздниками, «нельзя расслабляться» и допускать новых пожаров. Он отметил, что еще минимум неделю в Свердловской области будет сухая и жаркая погода, и в это время нужно «продержаться и максимально четко отработать».

«И чтобы все силы, которые сегодня тушат лесные пожары, были сфокусированы на действующих пожарах, а не отвлекались на тушение новых лесных пожаров»,— отметил господин Советников.

Губернатор также поручил начать комплектование дополнительной группировки Уральской Авиалесоохраны в составе 200 человек. Вопрос выделения необходимых средств для реализации задачи поручен министерству финансов Свердловской области. Уральскую авиабазу, где сейчас трудятся 1,1 тыс. человек, усилят новыми лесопатрульными комплексами на базе автомобилей УАЗ.

Также Евгений Куйвашев принял или намерен принять ряд жестких мер для противодействия ЧП. Так, в ближайшее время он проведет совещание с арендаторами земельных участков. К тем, кто не принимает участие в ликвидации пожаров и профилактике их возникновения, будут приняты меры — вплоть до отзыва участков. Главам муниципалитетов было поручено организовать патрули на въездах в лесопарки, на подъездах к популярным у охотников и рыбаков местам.

Президент фонда «Зеленый Урал» Никита Соловьев в беседе с «Ъ-Урал» заявил, что свердловским властям за последние недели удалось выстроить эффективную стратегию борьбы с пожарами, несмотря на то, что ранее, по его мнению, допускались ошибки.

«В начале мая проходил еще один оперштаб, на котором, как мне известно, на власти региона надавил федеральный центр, выделив по итогу дополнительную помощь. Кроме того, ситуация в Свердловской области на контроль взяла вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. И сейчас, по моей информации, федеральные власти оценивают работу по борьбе с пожарами высоко, хотя есть некоторые недоработки»,— отметил Никита Соловьев. Он пояснил, что в регионе недостаточно хорошо налажена работа по выявлению новых очагов возгораний, для чего нужно устанавливать дополнительные камеры и закупать больше беспилотников.

Политолог Константин Калачев связывает возросшую активность Евгения Куйвашева не только с потребностью скорее решить проблему со стихией, но и с необходимостью доказать федеральным властям свою эффективность.

«Для федералов стихийные бедствия — тест на дееспособность губернаторов, способность проявить инициативу в кризисных ситуациях. Хотя, конечно, его зритель не только в Кремле, но и в Свердловской области. Жителей региона тоже должна устраивать работа губернатора»,— отметил эксперт.

Если у главы региона получится в ближайшее время нивелировать проблему пожаров, это укрепит его позиции в глазах федеральных властей, считает политолог. В противном случае, если у региональных властей не будет получаться остановить распространение огня, антирейтинг губернатора может вырасти, чего нельзя допустить в условиях приближающихся президентских выборов. «Рейтинг губернатора не должен тянуть вниз рейтинг президента. Допускаю, что ближе к выборам от неэффективных глав региона могут просто избавиться. Поэтому Куйвашеву важно решить проблему с пожарами и повысить свой рейтинг»,— резюмировал Константин Калачев.

Илья Смирнов