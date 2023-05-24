Фото дня: 24 мая

Неделя флота в Нью-Йорке, папа Франциск на аудиенции в Ватикане и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Нью-Йорк, США. Моряки и морские пехотинцы на палубе корабля USS Wasp, проплывающего мимо статуи Свободы на праздновании Недели флота Фото: Yuki Iwamura / AP Пекин. Премьер-министр России Михаил Мишустин на церемонии возложения венка к Памятнику народным героям Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Ватикан. Папа Франциск на еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра Фото: Reuters / Remo Casilli Атланта, США. Бейсбольный матч между командами «Атланта Брэйвз» и «Лос-Анджелес Доджерс» Фото: John Bazemore / AP Бостон, США. Отражение скейтбордиста в окне Фото: Brian Snyder / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Нью-Йорк, США. Моряки и морские пехотинцы на палубе корабля USS Wasp, проплывающего мимо статуи Свободы на праздновании Недели флота Фото: Yuki Iwamura / AP Пекин. Премьер-министр России Михаил Мишустин на церемонии возложения венка к Памятнику народным героям Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Ватикан. Папа Франциск на еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра Фото: Reuters / Remo Casilli Атланта, США. Бейсбольный матч между командами «Атланта Брэйвз» и «Лос-Анджелес Доджерс» Фото: John Bazemore / AP Бостон, США. Отражение скейтбордиста в окне Фото: Brian Snyder / Reuters