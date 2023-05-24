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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 24 мая

Запоминающиеся кадры среды

Неделя флота в Нью-Йорке, папа Франциск на аудиенции в Ватикане и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Нью-Йорк, США. Моряки и морские пехотинцы на палубе корабля USS Wasp, проплывающего мимо статуи Свободы на праздновании Недели флота

Нью-Йорк, США. Моряки и морские пехотинцы на палубе корабля USS Wasp, проплывающего мимо статуи Свободы на праздновании Недели флота

Фото: Yuki Iwamura / AP

Пекин. Премьер-министр России Михаил Мишустин на церемонии возложения венка к Памятнику народным героям

Пекин. Премьер-министр России Михаил Мишустин на церемонии возложения венка к Памятнику народным героям

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ватикан. Папа Франциск на еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра

Ватикан. Папа Франциск на еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра

Фото: Reuters / Remo Casilli

Атланта, США. Бейсбольный матч между командами «Атланта Брэйвз» и «Лос-Анджелес Доджерс»

Атланта, США. Бейсбольный матч между командами «Атланта Брэйвз» и «Лос-Анджелес Доджерс»

Фото: John Bazemore / AP

Бостон, США. Отражение скейтбордиста в окне

Бостон, США. Отражение скейтбордиста в окне

Фото: Brian Snyder / Reuters

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Нью-Йорк, США. Моряки и морские пехотинцы на палубе корабля USS Wasp, проплывающего мимо статуи Свободы на праздновании Недели флота

Фото: Yuki Iwamura / AP

Пекин. Премьер-министр России Михаил Мишустин на церемонии возложения венка к Памятнику народным героям

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ватикан. Папа Франциск на еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра

Фото: Reuters / Remo Casilli

Атланта, США. Бейсбольный матч между командами «Атланта Брэйвз» и «Лос-Анджелес Доджерс»

Фото: John Bazemore / AP

Бостон, США. Отражение скейтбордиста в окне

Фото: Brian Snyder / Reuters

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