Очередь за замечание

По 13 лет проведут в колонии строгого режима бойцы батальона «Азов» (запрещенной в России террористической организации) Андрей Пилявский и Роман Харченко. Как следует из приговора Верховного суда ДНР, находясь в Мариуполе, они открыли огонь из автоматов по мирному гражданину, который сделал им замечание за то, что они ради развлечения стреляли по прохожим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Пилявский (слева) и Роман Харченко на скамье подсудимых

Фото: ГВП Андрей Пилявский (слева) и Роман Харченко на скамье подсудимых

Фото: ГВП

В Главной военной прокуратуре «Ъ» сообщили, что перед Верховным судом ДНР предстали водители-инструкторы войсковой части №3057 национальной гвардии Украины (запрещенный в РФ националистический батальон «Азов») Андрей Пилявский и Роман Харченко, пользовавшиеся позывными «Таксер» и «Драйвер». Они обвиняются СКР в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) и ч. 3 ст. 30, п. п. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам ненависти или вражды).

Как рассказали в прокуратуре, Пилявский и Харченко служили в подразделении по контракту. Роман Харченко поступил на службу еще в 2019 году, а его подельник подписал контракт в день начала СВО — 24 февраля прошлого года. В плен оба попали год назад — 18 мая 2022 года.

Из материалов дела следует, что 5 марта 2022 года Таксер и Драйвер, вооруженные автоматами АКС-74У, дежурили в одной из квартир дома №121 по проспекту Металлургов в Мариуполе. Командование поставило перед ними задачу — следить за возможным передвижением сил противника и докладывать о нем по рации.

Поскольку российских военных и милиции ДНР видно не было, бойцы нацбата развлекались стрельбой по прохожим, бродячим животным и птицам.

По словам самих военных, их внимание привлек мужчина в доме напротив, который «начал делать им замечания» по поводу стрельбы. Гражданин также возмущался тем, что позиции бойцов находятся в жилом доме, который в случае штурма может попасть под обстрел из тяжелого вооружения. Вступать в диспут с мужчиной бойцы «Азова» не стали, открыв по нему огонь. Всего было выпущено три десятка пуль, но ни одна из них в мирного жителя не попала.

Сам потерпевший рассказал, что вместе с товарищем находился в квартире дома напротив, а выйдя на балкон подышать свежим воздухом, увидел, как убили двух прохожих. По его словам, огонь велся из одной квартир дома №123, где также были позиции военных. После по нему самому стали стрелять из дома №121.

Мужчина быстро пригнулся и пополз к выходу из квартиры, так как там было безопасное место. Пока полз, услышал, как по его квартире снова открыли огонь, только уже по второй комнате, где в тот момент находился его сосед. Потерпевший услышал звук разбивающего окна и буквально через минуту увидел, что товарищ тоже ползком двигается из комнаты в сторону выхода, как и он. Затем стрельба прекратилась.

Выйдя из квартиры, потерпевший поинтересовался у соседа, что случилось. Тот ответил, что, когда стали стрелять по первой комнате, он вышел на балкон (в квартире их два), выглянул и стал возмущаться, что в его товарища стреляют, а в ответ услышал выстрелы.

Стрелков по требованию военной прокуратуры объединенной группировки войск на Донбассе суд отправил в колонию строгого режима на 13 лет.

Ранее, в марте нынешнего года, по 25 лет получили Андрей Найден и Данила Коленов из того батальона, застрелившие двух прохожих на проспекте Металлургов.

Николай Сергеев