Очередь за замечание

По 13 лет проведут в колонии строгого режима бойцы батальона «Азов» (запрещенной в России террористической организации) Андрей Пилявский и Роман Харченко. Как следует из приговора Верховного суда ДНР, находясь в Мариуполе, они открыли огонь из автоматов по мирному гражданину, который сделал им замечание за то, что они ради развлечения стреляли по прохожим.
Андрей Пилявский (слева) и Роман Харченко на скамье подсудимых
Фото: ГВП
В Главной военной прокуратуре «Ъ» сообщили, что перед Верховным судом ДНР предстали водители-инструкторы войсковой части №3057 национальной гвардии Украины (запрещенный в РФ националистический батальон «Азов») Андрей Пилявский и Роман Харченко, пользовавшиеся позывными «Таксер» и «Драйвер». Они обвиняются СКР в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) и ч. 3 ст. 30, п. п. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам ненависти или вражды).
Как рассказали в прокуратуре, Пилявский и Харченко служили в подразделении по контракту. Роман Харченко поступил на службу еще в 2019 году, а его подельник подписал контракт в день начала СВО — 24 февраля прошлого года. В плен оба попали год назад — 18 мая 2022 года.
Из материалов дела следует, что 5 марта 2022 года Таксер и Драйвер, вооруженные автоматами АКС-74У, дежурили в одной из квартир дома №121 по проспекту Металлургов в Мариуполе. Командование поставило перед ними задачу — следить за возможным передвижением сил противника и докладывать о нем по рации.
Поскольку российских военных и милиции ДНР видно не было, бойцы нацбата развлекались стрельбой по прохожим, бродячим животным и птицам.
По словам самих военных, их внимание привлек мужчина в доме напротив, который «начал делать им замечания» по поводу стрельбы. Гражданин также возмущался тем, что позиции бойцов находятся в жилом доме, который в случае штурма может попасть под обстрел из тяжелого вооружения. Вступать в диспут с мужчиной бойцы «Азова» не стали, открыв по нему огонь. Всего было выпущено три десятка пуль, но ни одна из них в мирного жителя не попала.
Сам потерпевший рассказал, что вместе с товарищем находился в квартире дома напротив, а выйдя на балкон подышать свежим воздухом, увидел, как убили двух прохожих. По его словам, огонь велся из одной квартир дома №123, где также были позиции военных. После по нему самому стали стрелять из дома №121.
Мужчина быстро пригнулся и пополз к выходу из квартиры, так как там было безопасное место. Пока полз, услышал, как по его квартире снова открыли огонь, только уже по второй комнате, где в тот момент находился его сосед. Потерпевший услышал звук разбивающего окна и буквально через минуту увидел, что товарищ тоже ползком двигается из комнаты в сторону выхода, как и он. Затем стрельба прекратилась.
Выйдя из квартиры, потерпевший поинтересовался у соседа, что случилось. Тот ответил, что, когда стали стрелять по первой комнате, он вышел на балкон (в квартире их два), выглянул и стал возмущаться, что в его товарища стреляют, а в ответ услышал выстрелы.
Стрелков по требованию военной прокуратуры объединенной группировки войск на Донбассе суд отправил в колонию строгого режима на 13 лет.
Ранее, в марте нынешнего года, по 25 лет получили Андрей Найден и Данила Коленов из того батальона, застрелившие двух прохожих на проспекте Металлургов.