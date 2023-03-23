По году за выстрел

Верховный суд ДНР вынес приговор двум военнослужащим батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) Национальной гвардии Украины Андрею Найдёну и Даниле Коленову. Будучи зенитчиками, отправленными на обычный пост, военные застрелили двух жителей Мариуполя, решив, что те являются лазутчиками наступавших войск РФ. В жертв было выпущено 25 пуль, по столько лет и должны отсидеть бывшие азовцы.

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Приговор, вынесенный по уголовному делу Андрея Найдёна и Данилы Коленова, расследованному Следственным комитетом России (СКР) и утвержденному военной прокуратурой Объединенной группировки войск (сил), которая и поддерживала обвинение на процессе, стал одним из самых жестких по срокам. Впрочем, как прокомментировали «Ъ» участники разбирательства, в этом нет ничего удивительного, потому что речь идет об убийстве двух человек, которые не представляли никакой угрозы для украинских военных.

Согласно материалам дела, Андрей Найдён и Данила Каленов проходили службу по контрактам с декабря 2019 года и сентября 2020-го соответственно в в/ч №3057 (запрещенный в Российской Федерации националистический батальон «Азов») восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Первый был наводчиком зенитной установки, а второй числился в ее обслуге.

С 24 февраля 2022 года имевшие звания солдат Андрей Найдён и Данила Коленов вместе с другими военнослужащими были размещены на территории ПАО «МК “Азовсталь”» в Мариуполе, откуда их периодически отправляли на посты в городе.

5 марта они заступили на боевой пост, расположенный в цокольном этаже одного из подъездов дома №123 по проспекту Металлургов и должны были охранять позицию, а также контролировать участок местности перед зданием. Около 16 часов между домами №127 и №123А солдаты увидели двух мужчин. Они не были вооружены, не были одеты в военную форму и никакой опасности для постовых не представляли. Однако те, предположив, что прохожие могут выступать разведчиками милиции ДНР или российской армии, наступавших на город, решили их застрелить. Андрей Найдён из вверенного ему автомата АК-74 произвел не менее 15 выстрелов, а Данила Коленов из АКС-74У — еще 10. Оба мужчины были убиты, а солдаты, сменившись с поста, спокойно вернулись на комбинат «Азов», откуда они и сдались в плен в мае прошлого года.

Оба в ходе следствия и судебного разбирательства признали свою вину. Причастность военных к двойному убийству была подтверждена в ходе следственного эксперимента, проведенного на месте происшествия, а также экспертизами.

Суд, учитывая позицию гособвинителя, признал солдат виновными не только в убийствах (ст. 105 УК), но и в жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 356 УК), поскольку находившиеся в поле их зрения невооруженные люди не являлись участниками конфликта «или иными лицами, прямо, косвенно или опосредованно принимавшими в нем участие», а поэтому должны были пользоваться защитой и покровительством военных. Каждый из подсудимых по приговору должен отсидеть 25-летний срок.

Николай Сергеев