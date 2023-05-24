«Работу над "раскладушкой" в Oppo начали еще в 2019 году»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, каким получился первый раскладной смартфон от Oppo.

В России стартовали продажи первого смартфона Oppo в формате «раскладушки» Find N2 Flip. Опыт создания моделей с гибким дисплеем у компании уже есть. Насколько успешно его применили при разработке новинки, я разбирался во время тестирования аппарата.

Ключевая инженерная сложность в подобных смартфонах — механизм складывания. Он влияет как на эстетику в месте сгиба, так и на эксплуатационные качества. Работу над своей «раскладушкой» в Oppo начали еще в 2019 году. В итоге остановились на решении, которое условно обозначается «М-механизм». Это вариант изгиба, по своей форме напоминающий букву М. По заверению создателей, это более широкий и сложный способ в сравнении с главным конкурентом.

Складку на главном дисплее Find N2 Flip под многими углами и, правда, почти не видно. А вот чувствительность пальцев у людей довольно высокая, и тактильные ощущение замаскировать трудно. Но и к этому контакту легко привыкнуть за несколько дней.

Куда сложнее оказалось взаимодействие с боковым сенсором отпечатка пальцев. Он срабатывал в двух случаях из трех. Создать дубль уже внесенного отпечатка для улучшения работы было сложно. Смартфон ругался, что такой уже есть, и даже когда это все же удалось сделать, лучше он работать не стал.

Сложно понять в чем точная причина — в алгоритмах работы, расположении сенсора, его габаритах или же моем пальце. Но это важный момент, поскольку разблокировать отличный внешний дисплей удобнее всего именно так. Несмотря на его диагональ 3,26’’ и скромный набор из шести виджетов, обращаешься к нему часто и с удовольствием, поэтому его быстрая и безопасная разблокировка оказалась столь критичной.

Раскрыть Find N2 Flip одной рукой можно пробовать, если вам не жалко своих кутикул. Ширина смартфона и упругий механизм складывания беспощадны к этим попыткам. Лучше двумя руками. Зато, когда откроете, перед глазами окажется внушительный 6,8’' LTPO Amoled-дисплей c поддержкой HDR10+, яркостью до 1600 нит и частотой до 120 Гц.

Помимо хорошей аппаратной начинки во главе с процессором Mediatek Dimensity 9000+, в раскладушку удалось разместить батарею емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Беспроводное питание добавило бы еще очков, но в таком форм-факторе без увеличения габаритов бы не обошлось.