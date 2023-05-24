Четырехэтажную гостиницу-самострой на Привокзальной площади Краснодара снесут по решению суда

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без изменения решения нижестоящих инстанций о сносе четырехэтажной гостиницы на Привокзальной площади в Краснодаре. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Администрация Краснодара в июне 2016 года обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением об обязании ООО «Гаарди» снести самовольно возведенную гостиницу на Привокзальной площади, 5/1.

Встречным иском общество просило признать право собственности на незавершенное строительство — 4-этажное (с подвалом) здание гостиницы с магазином. Общая площадь объекта — 1,1 тыс. кв. м.

Департамент архитектуры и градостроительства Краснодара в июне 2012 года выдал разрешение ООО «Гаарди» на строительство гостиницы с магазином (двухэтажное здание с подвалом площадью застройки 259 кв. м). Позже разрешение продлено до ноября 2016 года.

Ответчик заявил, что является собственником земельного участка площадью 276 кв. м с разрешенным видом использования «для строительства гостиницы».

После возведения двух этажей и подвала объекта выяснилось, что гостиница не вписывается в сложившийся архитектурный облик Привокзальной площади по высоте здания.

По рекомендации Управления госохраны объектов культурного наследия края компания приняла меры по приведению параметров объекта строительства в соответствие с исторически сложившимся архитектурным стилем. С учетом начатого строительства была откорректирована проектная документация, предусматривающая увеличение высоты объекта строительства и получено положительное заключение негосударственной экспертизы.

Из материалов дела видно, что в результате самовольной реконструкции здания значительно увеличилась его площадь — с 259 кв. м до 1186,9 кв. м.

Согласно выводам эксперта, строящееся здание гостиницы не соответствует проектной документации, разрешительной документации на строительство в 2012 году, выраженное в превышении этажности здания и площади застройки здания.

В сентябре 2018 года Арбитражный суд края вынес решение о том, что гостиница построена без соответствующего разрешения, в нарушение градостроительных норм и правил.

«Объект обладает свойством самовольной постройки, поэтому признан судом подлежащим сносу»,— говорится в решении суда.

Решение первой инстанции неоднократно оставляли без изменений апелляционная и кассационная инстанции.

В мае текущего года в Арбитражный суд Краснодарского края от ООО «Гаарди» поступило заявление о пересмотре судебного акта о сносе здания гостиницы по новым открывшимся обстоятельствам. Как определил суд, общество должно обосновать свое заявление до 30 июня 2023 года.

Тат Гаспарян

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