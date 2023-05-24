Бывший замминистра обороны Польши: Варшава готовится поддержать восстание против Лукашенко

Бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что страна готовится к восстанию в Белоруссии. По его словам, в восстании могут принять участие белорусы, которые в настоящее время участвуют в боевых действиях на стороне Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вальдемар Скшипчак

Фото: Artur Zakrzewski / Ministerstwo Obrony Narodowej Вальдемар Скшипчак

Фото: Artur Zakrzewski / Ministerstwo Obrony Narodowej

«Мы готовимся к восстанию в Белоруссии, потому что оно произойдет. Нужно быть готовым поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко»,— сказал экс-замминистра национальной обороны Польши в эфире телеканала Polsat.

По словам польского генерала, рано или поздно воюющие за Украину белорусы вернутся на Родину. «Я надеюсь, что это вызовет восстание в Белоруссии, этого Лукашенко боится»,— сказал господин Скшипчак.

По его словам, Польша готова помогать этим военным, поскольку сейчас они воюют за Украину. «Нужно быть готовым поддержать те войска, которые будут вести операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им, как мы помогаем украинцам»,— отметил он.

Вальдемар Скшипчак опасается большого количества беженцев в случае обострения ситуации в Белоруссии, которые направятся в Польшу. «Если это восстание произойдет, то, безусловно, будет исход белорусов в Польшу, и к этому нужно быть готовым»,— считает он.

31 марта этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад готовит переворот в Белоруссии: «Полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов для последующего переворота в Белоруссии».

Самое массовое подразделение белорусских добровольцев, воюющее на стороне Украины,— полк имени Кастуся Калиновского. В 2014 году вооруженным силам Украины подчинялась тактическая группа «Беларусь».

В 2016 году в Киеве открыли памятник белорусам, погибшим за Украину. На нем есть имена Михаила Жизневского, погибшего во время Евромайдана, Алеся Черкашина, Виталия Тилеженко — погибших добровольцев тактической группы «Беларусь». Памятник сделан в виде бело-красного креста, по обе стороны которого написано «Жыве Беларусь» и «Слава Украине».

Анастасия Ларина