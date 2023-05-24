Песков призвал не искать тенденций в обвинениях ученых в госизмене

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в случае с обвиняемыми в шпионаже учеными никаких тенденций в их ассоциации с Китаем нет. 16 мая стало известно об аресте ученого-физика из Новосибирска Валерия Звегинцева. Он стал третьим физиком из новосибирского института, которого привлекли по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») за последний год.

В ходе пресс-колла журналисты обратили внимание Дмитрия Пескова на то, что арестованных ученых часто обвиняют в связях с Китаем. Пресс-секретаря спросили, не видит ли он в этих делах каких-либо тенденций. «Здесь я бы не делал бы выводы о каких-то тенденциях. Наши соответствующие спецслужбы выполняют свои функции, оберегают государственную тайну, контролируют ситуацию на предмет возможных случаев, связанных с подозрением в измене Родине. Это очень важная работа, она ведется постоянно. Здесь вряд ли можно говорить о каких-то тенденциях»,— сказал господин Песков.

Летом 2022 года по подозрению в госизмене были арестованы трое ученых-физиков из новосибирского Академгородка — директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк, главный научный сотрудник этого же института Анатолий Маслов и завлабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета, научный сотрудник Института лазерной физики СО РАН Дмитрий Колкер.

Их дела никак не связаны между собой. Предположительно речь шла о передаче секретных данных спецслужбам Китая. Сын Дмитрия Колкера Максим рассказывал, что его отец читал лекции студентам во время международной конференции в Китае. На третий день после ареста Дмитрий Колкер умер в больнице Москвы. У него диагностировали рак четвертой стадии.

16 мая сотрудники Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН) опубликовали открытое письмо с призывом спасти «от надвигающегося краха» российскую аэродинамическую науку. В нем они указали, что за последний год по подозрению в госизмене были арестованы трое их ученых, в том числе главный научный сотрудник ИТПМ СО РАН Валерий Звегинцев. В Кремле видели обращение ученых. Однако Дмитрий Песков говорил, что реагировать на письмо Кремль не может, поскольку рассмотрение уголовных дел — прерогатива суда.

Милена Костерева