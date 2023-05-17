Песков: в Кремле видели обращение сибирских ученых в защиту их коллег, арестованных по делам о госизмене

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением ученых Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) в защиту их коллег, арестованных по делу о госизмене. При этом, по словам господина Пескова, в Кремле не могут каким-либо образом реагировать на обращение, так как рассмотрение уголовных дел —прерогатива суда.

«Не думаю, что Кремль сможет дать какую-то реакцию. Работают спецслужбы, обвинение очень серьезное, виновным признает только суд, а мы не имеем права говорить о каких-то позициях»,— сообщил господин Песков в ходе конференц-кола.

Ранее сотрудники Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН) опубликовали открытое письмо с призывом спасти «от надвигающегося краха» российскую аэродинамическую науку. Они заявили, что за последний год по подозрению в госизмене были арестованы три их ученых, последний — главный научный сотрудник ИТПМ СО РАН Валерий Звегинцев. Источник ТАСС в СО РАН сообщил, что Валерия Звегинцева задержали около трех недель назад, сейчас мужчина находится под домашним арестом.

Летом 2022 года по подозрению в госизмене были арестованы трое ученых-физиков из новосибирского Академгородка: директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк, главный научный сотрудник этого же института Анатолий Маслов и завлабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета, научный сотрудник Института лазерной физики СО РАН Дмитрий Колкер (в ходе следствия он скончался).

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «В статье ученого заподозрили госизмену».

Александр Кислов