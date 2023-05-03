Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о связанных с британской королевской семьей лотах, которые представлены на аукционе Sotheby’s.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

На коронации решили заработать многие — аукционные дома не стали исключением. Sotheby’s решил провести торги The Coronation Sale. Больше всего тут писем членов королевской семьи разных времен. Но есть и лоты, интересные более широкой публике. Например, вещь, незаменимая в любом доме, — копия коронационных украшений, созданная в 1950-х годах. Эстимейт — 10-15 тыс. фунтов.

Еще один лот — редкая брошь Garrard. И она тут не только потому, что Garrard раньше был поставщиком королевского двора. История поинтереснее. Эта брошь — одно из шести одинаковых украшений, подаренных королевой Елизаветой II почетным фрейлинам во время коронации. Данный экземпляр — второй когда-либо представленный на аукционе. Брошь с выложенными бриллиантами инициалами ER выполнена почерком покойной королевы. Эстимейт — $30-50 тыс.

Есть среди лотов и две пары часов. Первые — Tudor Black Bay 'Platinum Jubilee RaSP’. Аббревиатура в названии расшифровывается как The Royalty and Specialist Protection. Подразделение по защите королевских особ и специалистов — элитное подразделение британской полиции, в обязанности которого входит охрана членов парламента и королевской семьи.

В 2022 году Tudor сотрудничал с ним в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II. По тому же принципу добавлен в число лотов Breitling Superocean Heritage 'Platinum Jubilee RaSP'. Tudor оценили в 15-25 тыс. фунтов, Breitling — всего в 1-3 тыс. Ставки принимаются до 4 мая.