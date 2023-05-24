«Даллас» проиграл на эмоциях

Вслед за «Флорида Пантерс», который выиграл три подряд матча у «Каролина Харрикейнс», в шаге от выхода в финал розыгрыша Кубка Стэнли оказался «Вегас Голден Найтс». Взяв верх в двух домашних матчах в полуфинальной серии над «Даллас Старс», он одержал и победу гостевую со счетом 4:0. Антигероем встречи оказался капитан «Далласа» Джейми Бенн, изгнанный с площадки в самом ее начале за грубейший фол, а в число героев попал набравший три очка российский форвард «Вегаса» Иван Барбашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Вегаса» Иван Барбашев (№49) занимает первое место в списке бомбардиров play-off чемпионата НХЛ среди россиян: в 14 матчах он набрал 13 очков (5 голов + 8 результативных передач)

Фото: Jerome Miron / USA TODAY / Reuters Форвард «Вегаса» Иван Барбашев (№49) занимает первое место в списке бомбардиров play-off чемпионата НХЛ среди россиян: в 14 матчах он набрал 13 очков (5 голов + 8 результативных передач)

Фото: Jerome Miron / USA TODAY / Reuters

После окончания этого матча в центре внимания, конечно, оказался эпизод в самом его начале. Дело в том, что он был очень похож на ключевой.

«Даллас» проиграл два первых матча серии, но проиграл в овертайме, и, вообще, они тянули на равные, на такие, которые оставляют отстающему кучу шансов. Надо только ни в коем случае их не разбазаривать самому. Так вот, «Даллас» сделал все, чтобы помочь «Вегасу».

Дело было у борта, вдалеке от ворот, то есть в ситуации, которая, по идее, не провоцирует на эмоции. А они точно «Далласу», уже успевшему пропустить, были во вред. И вдруг его капитан Джейми Бенн, олицетворение опыта и хладнокровия, зацепил капитана «Вегаса» Марка Стоуна, а когда тот упал на лед, еще и врезал ему клюшкой куда-то в область шеи, словно хотел ее свернуть.

Стоун уцелел. А вот Бенн заставил свой клуб пять минут играть в меньшинстве, а сам получил за свой удивительный в смысле жесткости и бессмысленности фол матч-штраф.

Партнеры, естественно, Джейми Бенна потом защищали, говоря про срыв от напряжения, про помутнение в голове у хоккеиста, который в принципе джентльмен и старается обходиться без грубости. Но никуда не денешься от ощущения, что именно удаление Бенна было важнейшим моментом этого обещавшего жаркую борьбу матча.

В большинстве «Вегас» играл, строго говоря, так себе. Более того, он сам чуть не нарвался на неприятности, позволив убежать Таю Делландреа,— выручил вратарь Эйдин Хилл. Но как раз сразу после этого выхода «Вегас» все-таки забил. И отличился броском с дистанции российский форвард клуба Иван Барбашев, который забил свой пятый гол в нынешнем play-off.

При этом «Даллас» смотрелся явно обескураженным таким провальным стартом. А травма российского нападающего Евгения Дадонова мощи ему, понятно, не добавила.

Вскоре в ворота хозяев влетела еще одна шайба, а голкиперу Джейку Оттинджеру, которому передалась нервозность партнеров, пришлось ехать на скамейку, уступая место Скотту Уэджвуду.

Впрочем, такие меры уже ничего изменить не могли. «Вегас» — команда, которая отличается как раз исключительной дисциплиной и плотностью. И эти свои качества она вновь продемонстрировала, проведя два с половиной периода в таком режиме, который исключил любые намеки на перелом. «Даллас» пыжился, но дрожать «Вегас» на заставил. А гости во втором периоде забили и четвертый гол в матче, в котором у них было два явных героя.

Один — это, разумеется, Эйдин Хилл, сыгравший «сухой» матч и отразивший 34 броска, что не так уж мало, даже если учесть, что львиная доля из них была из категории тех, что классный голкипер обязан щелкать как орешки. Второй — Иван Барбашев. Это был, возможно, лучший матч форварда в play-off. Барбашев действовал очень рационально, практически без фальши, а главное, продуктивно, сыграв заметную роль во всех решающих моментах. При его активном участии Джонатан Маршессо открыл счет. Затем Барбашев забил сам. И наконец, во втором периоде Алекс Пьетранджело добил «Даллас» после передачи пришедшего в «Вегас» на финише регулярного чемпионата и здорово вписавшегося в основу трудолюбивого россиянина.

Удивительно, но после этого матча в обоих кубковых полуфиналах запахло абсолютным разгромом. «Вегас» очутился в шаге от выхода в финал, как и «Флорида», также выигравшая три подряд матча у «Каролины».

Алексей Доспехов