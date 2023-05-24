«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, как частные инвесторы могут возместить часть своих вложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Достижения науки — это, помимо прочего, еще и потенциально перспективная инвестиция. Эта мысль постепенно укрепляется и в России. Успешный стартап может многократно увеличить изначальные вложения инвестора или, как его называют в таких случаях, бизнес-ангела. Но, справедливости ради, и риски при таких инвестициях значительны. Сократить их и призвана программа, запущенная в рамках проекта Минобрнауки «Платформа университетского технологического предпринимательства» и соответствующая целям национального проекта «Наука и университеты».

Суть ее заключается в том, что инвестор может вернуть половину вложенных средств, причем уже на входе в проект. Есть два условия, поясняет вице-президент по грантам, экспертизе и тендерной деятельности фонда «Сколково» Сергей Кржановский. Минимальный размер инвестиций — полмиллиона рублей, а максимальная сумма возмещения не может превышать НДФЛ, который бизнес-ангел уплатил за последние три года.

«Например, инвестор вложил в стартап 500 тыс. руб., в этом случае возмещение составит 250 тыс. руб., если НДФЛ инвестора за три года предшествующих инвестиций больше этой суммы. Таким образом, программа направлена на повышение инвестиционной привлекательности стартапа для потенциальных инвесторов, на снижение финансового риска. Кроме того, для стартапов программа представляет уникальную возможность получить преимущество в переговорах с бизнес-ангелами и привлечь инвестиции в проект.При этом инвестору совершенно необязательно ждать, когда стартап начнет приносить прибыль или платить дивиденды, это никак не влияет на сумму возмещения. Что касается требований к проектам, то они должны быть технологического направления прежде всего. Требований к тематике проекта нет. Однако у решения, которое предлагает стартап, должны быть элементы новизны и перспективы создания объектов интеллектуальной собственности»,— отметил Кржановский.

Программа возмещения инвестиций функционирует на базе «Сколково». Свыше 300 частных бизнес-ангелов проспонсировали университетские стартапы на более чем 3 млрд руб. И 1,5 млрд они при этом смогли возместить.