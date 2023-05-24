Сенатор Клишас: до принятия закона о животных необходимо проверить траты регионов на их отлов

Прежде чем принимать поправки в законодательство, дающие регионам право самим решать, как обращаться с безнадзорными животными, необходимо оценить правовые последствия действующего сейчас в этой сфере закона, считает сенатор от Красноярского края Андрей Клишас. В частности, он предлагает проверить эффективность трат регионов на мероприятия по обращению с бродячими животными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Нужно сначала оценить, каковы правовые последствия принятия того закона. То есть сейчас предлагается просто взять и кусками перестать исполнять тот закон. Мне это кажется как минимум очень странным, это явно какой-то очень эмоциональный подход», — пояснил сенатор (цитата по РБК).

Законопроект, который наделяет региональные власти правом самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными, депутаты Госдумы приняли в первом чтении 16 мая этого года. Изменения могут позволить регионам усыплять бездомных животных. Действующее законодательство запрещает это делать.

Зампред комитета по экологии Госдумы РФ Владимир Бурматов при обсуждении проекта отмечал, что текущее законодательство тоже могло бы эффективно решить проблему безнадзорных животных, если «не воровать».

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Лолита Белова