Госкорпорация «Дом.РФ» стала собственником бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге

Комплекс зданий и земельный участок бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге официально перешли на баланс госкорпорации «Дом.РФ». Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сегодня, 24 мая.

«В настоящее время прекращена государственная регистрация права постоянного (бессрочного) пользования ФКУ КП-8 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на земельный участок и право оперативного управления на расположенные на нем 24 объекта недвижимого имущества»,— говорится в сообщении.

Решение о прекращении регистрации права пользования было принято правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и Росимуществом. Охрану объектов до начала реконструкции будет обеспечивать ЧОП.

О планах продажи «Крестов» в «Дом.РФ» заявляли осенью 2022 года. Продаже подлежит территория в 3,9 га, включая два здания следственного изолятора площадью 164 тыс. кв. м. В апреле 2023-го в перечень объектов комплекса включили еще два здания — столовой и общежития для персонала. По оценке экспертов, реконструкция комплекса займет не менее пяти лет.

Во что могут переделать легендарный следственный изолятор «Кресты» — в материале «Ъ FM».

Сергей Яркин, Санкт-Петербург