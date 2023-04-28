В список зданий изолятора «Кресты», который продают с торгов, добавят два новых объекта

В лот комплекса бывшего следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной включили еще два здания. Об этом следует из протокола заочного голосования членов правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, обратила внимание «Фонтанка». Лот размещен госкорпорацией «Дом.РФ».

Два добавленных здания находятся на Арсенальной набережной, 7 под литерами А и К. Первое — двухэтажный объект на 635 кв. м., предназначено для совместного проживания личным составом. Второе помещение — нежилые 845 кв. м, где находятся столовая личного состава, КПП и приемная следственного отделения.

Напомним, что о намерении «Дом.РФ» продать на торгах бывшую петербургскую тюрьму стало известно осенью 2022 года. Как сообщалось ранее, продаже подлежит территория в 3,9 га, включая два здания следственного изолятора площадью 164 тыс. кв. м.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что реставрация тюремного комплекса «Кресты» на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге займет не менее пяти лет.

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