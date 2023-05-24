Сегмент цифрового контента в России по итогам 2022 года упал на 52%, до 73,6 млрд рублей

Объем рынка цифрового контента в рунете по итогам 2022 года упал в денежном выражении на 52% год к году и составил 73,6 млрд руб., следует из доклада РАЭК. Уточняется, что сегмент онлайн-игр за аналогичный период упал на 78%, до 21,8 млрд руб., сегмент онлайн-музыки снизился на 40% год к году, до 7,1 млрд руб. В тоже время вырос сегмент онлайн-видео (на 7%, до 33,3 млрд руб.), а категория цифровых книг не показала роста в 2022-м (11,3 млрд руб.).

В РАЭК прогнозируют, что в 2023 году сегмент цифрового контента в рунете вырастет на 7%. На это повлияют следующие факторы: рост интереса к российскому контенту, выход на рынок контента из азиатских стран, увеличение количества пользователей экосистем. Кроме того, в ассоциации предполагают, что государственная поддержка производителей контента и регуляторные инициативы (регулирование контента и рекомендательных сервисов) также помогут сегменту вырасти в 2023 году.

Какими способами российские онлайн-кинотеатры пытаются сохранить и приумножить аудиторию — в публикации «Ъ» «Экраны собирают подписчиков».

Юлия Юрасова