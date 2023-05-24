Corendon Airlines с 27 мая запустит прямые рейсы из Тюмени в Анталью

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines с 27 мая приступит к полетной программе из Тюмени в Анталью (Турция), сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино. Авиаперелеты запланированы три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолеты в аэропорту Анталии.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Самолеты в аэропорту Анталии.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Вылеты из Тюмени запланированы на 16:50 по понедельникам, на 16:00 — по средам и на 15:00 — по субботам. Для перелетов будут использоваться воздушные суда Boeing 737 MAX.

Напомним, улететь из Рощино в Анталью можно авиакомпанией Turkish Airlines, а также с 3 марта Red Wings запустил рейсы из Тюмени в Стамбул. Со 2 июня Utair запустит прямой рейс из Тюмени в Бодрум.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте