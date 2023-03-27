Utair в июне запустит прямой рейс из Тюмени в Бодрум

Со 2 июня 2023 года авиакомпания Utair запускает прямой рейс Тюмень – Бодрум (Турция). Вылеты будут осуществляться каждую неделю по пятницам, сообщила пресс-служба аэропорта Рощино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Вылет из Тюмени каждую пятницу запланирован на 04:40, прибытие в Бодрум в 08:20 по местному времени. Длительность полета составит 5 часов 40 минут. Как указано на сайте авиакомпании, стоимость билетов будет начинаться от 21 тыс. руб.

Улететь из Рощино в Турцию можно в Анталью авиакомпанией Turkish Airlines, а также с 3 марта Red Wings запустил рейсы из Тюмени в Стамбул.

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Полина Хабарова