В российских школах стартовала сдача ОГЭ

Сегодня, 24 мая, школьники начали сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ). Испытание пройдут больше 1,5 млн девятиклассников. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«24 мая начинается основной период проведения государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов, который продлится до 1 июля. Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ сдадут более 1,5 млн выпускников»,— сообщила пресс-служба.

ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ-9) сдают около 69 тыс. человек, в основном это выпускники с ограниченными возможностями здоровья. ОГЭ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в этом году не проводят, поэтому выпускники из этих регионов получат аттестаты по результатам промежуточной аттестации.

Первыми пройдут ОГЭ и ГВЭ-9 по истории, физике и биологии, 30 мая — по обществознанию, информатике, географии и химии, 2 и 3 июня — по иностранным языкам, 6 июня — по русскому языку, 9 июня — по математике, 14 июня — по литературе, физике, информатике и географии, 17 июня — по обществознанию, биологии и химии. С 26 июня по 1 июля — резервные дни для сдачи всех предметов.

Анастасия Ларина