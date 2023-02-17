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Коммерсантъ FM
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Выпускники школ в новых российских регионах будут допущены к ЕГЭ без итогового сочинения

Минпросвещения и Рособрнадзор разработали приказ, касающийся проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) основного и среднего образования для новых регионов до 2025/26 учебного года включительно. Согласно документу, выпускников 11-х классов допустят к итоговым экзаменам без написания итогового сочинения, выпускников 9-х классов допустят к экзаменам без прохождения итогового собеседования по русскому языку.

«При этом выпускники 11 классов вправе написать итоговое сочинение по желанию, результат написания ими сочинения на допуск к ГИА влиять не будет»,— сообщает Рособрнадзор.

ГИА для выпускников 9-х классов из новых регионов будет проводиться по четырем учебным предметам (двум обязательным и двум по выбору) в форме основного госэкзамена или государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Участникам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детям-инвалидам и инвалидам для получения аттестата будет достаточно сдать ОГЭ или ГВЭ только по обязательным предметам.

Выпускники из 11-х классов будут проходить ГИА в форме ЕГЭ или ГВЭ по своему выбору по двум обязательным предметам. Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов сохранится возможность по выбору проходить ГИА в форме промежуточной аттестации, затем они будут ее проходить в форме ЕГЭ или ГВЭ по русскому языку.

Ранее сегодня, 17 февраля, президент Владимир Путин подписал закон об интеграции новых регионов в российскую систему образования. Документ устанавливает на этих территориях российские нормы об образовании.

Мария Федотова

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