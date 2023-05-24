В пунктах временного размещения Белгородской области находятся более 550 человек из Грайворонского округа

В Старом Осколе, в Ракитном, в Ивне и в Строителе Белгородской области на сегодня находятся более 550 человек из Грайворонского округа, который 22 мая был атакован диверсантами. Об этом рассказал в Telelgram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пока силовики не разрешают им вернутся в свои дома.

«Общий подсчет ущерба за последние дни в Грайворонском округе не завершен, потому что, по-хорошему, только сегодня начнем обход подомовой территории. Вчера еще было небезопасно»,— добавил господин Гладков.

Власти организовали пункты временного размещения для жителей округа в Губкинском, Старооскольском и Яковлевском гороокругах, Ивнянском, Корочанском, Прохоровском и Ракитянском районах. Всего 57 ПВР максимально готовы принять 9 389 человек. По данным на 17:00 23 мая, в них были размещены 378 жителей. Им оказывалась необходимая помощь, в том числе психологическая.

Также продолжается восстановление электрических сетей, которые пострадали во время захода диверсионно-разведывательной группы 22 мая. Все работы по восстановлению электроснабжения в Грайворонском округе должны быть завершены до 15-16 часов сегодняшнего дня, после этого восстановится водоснабжение и сотовая связь, пообещал Вячеслав Гладков.

Вчера, 23 мая, Минобороны заявило об окончании зачистки территории от последствий вторжения. В результате столкновений в регионе погиб мирный житель, 13 человек получили ранения.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Диверсанты потребовали усилий».

Мария Старикова