Власти Ижевска заключили концессионное соглашение на строительство Дворца единоборств

Концессионное соглашение на строительство Дворца единоборств в столице Удмуртии заключили в рамках форума «Мы вместе. Спорт» в Москве. Соответствующий документ подписали глава города Олег Бекмеметьев и гендиректор компании-концессионера «Академия единоборств» Сергей Стрелков, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

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Дворец единоборств построят в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» на принципах государственно-частного партнерства. В соответствии с соглашением, заключенном с минспортом России, Удмуртия получит субсидию в размере 572,3 млн руб.

Здание, общая площадь которого составит 10 тыс. кв. м, появится в Устиновском районе по ул. Молодежная. Здесь разместят залы для тхэквондо, карате, дзюдо, самбо, бокса, борьбы, тайского бокса, а также тренажерный зал, раздевалки, душевые и спортивно-зрелищный зал с трибунами на 1 тыс. человек. В здании также оборудуют мини-гостиницу на восемь номеров для спортсменов из других регионов.

К строительству комплекса приступят во втором квартале 2023 года, а сдать объект планируется в 2025 году. Реализация проекта позволит создать в Ижевске около 60 новых рабочих мест.

«Дворец единоборств станет важной частью формируемого в микрорайоне спортивного кластера. Сейчас там уже есть ледовый дворец, физкультурно-оздоровительный комплекс для волейболистов, строится футбольный манеж. Развитие спортивной инфраструктуры находится в фокусе внимания правительства, так как это — наш вклад в здоровое будущее жителей республики»,— рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.