СКР: блогер Блиновская выплатила 10 млн из 919 млн рублей налоговой задолженности

Блогер Елена Блиновская, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов с физлица в особо крупном размере на сумму почти 1 млрд руб., в рамках уголовного дела выплатила 10 млн руб. Об этом ТАСС сообщил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 млн руб. из 918,9 млн руб.»,— сказал он на полях Петербургского международного юридического форума.

28 апреля Пресненский районный суд Москвы отправил Елену Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Тогда адвокат блогера сообщила, что ее подзащитная добровольно перечислила в бюджет значительную сумму.

Елена Блиновская была задержана при попытке пересечь границу РФ 27 апреля. В мае ТАСС сообщал, что следствие арестовало четыре банковских счета Елены Блиновской и два счета ее мужа, а сумма заблокированных в рамках уголовного дела активов оценивается в сотни миллионов рублей в различной валюте.

В начале мая газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что Федеральная налоговая служба (ФНС) проводит проверку доходов блогеров-инфобизнесменов с большим количеством подписчиков в соцсетях.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «ФНС подписалась на блоги».

Мария Федотова